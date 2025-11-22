Відео
Головна Новини дня Помер музикант та ексучасник гурту DZIDZIO — що відомо

Помер музикант та ексучасник гурту DZIDZIO — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 09:19
Оновлено: 09:19
Помер ексучасник гурту DZIDZIO Лесик — що сталося
Український співак та музикант, ексучасник гурту DZIDZIO Олег Турко (Лесик). Фото: Лесик Турко/Facebook

У суботу, 22 листопада, стало відомо, що помер український співак та музикант, ексучасник гурту DZIDZIO Олег Турко. Українці здебільшого знають його під сценічним ім'ям Лесик.

Про смерть співака повідомила журналістка Марія Панчишин у Facebook.

Помер співак Лесик
 Ексучасник гурту DZIDZIO Олег Турко (Лесик). Фото: Лесик Турко/Facebook

Помер ексучасник гурту DZIDZIO Олег Турко (Лесик)

Олег Турко, відомий під сценічним ім'ям Лесик, помер у віці 58 років.

"Наш Лесик Турко помер. Поки не маю сил нічого більше написати", — повідомила Панчишин.

Як відомо, в ексучасника гурту DZIDZIO Лесика були проблеми зі здоров'ям. Майже рік тому під час концерту у нього зупинилося серце.

Відтак, 5 грудня 2024 року у Львові під час концерту Наталії Бучинської Лесик раптово знепритомнів. Тоді у нього сталася зупинка серця. Його доправили у реанімацію у важкому стані. Вже 9 грудня стало відомо, що музикант прийшов до тями, але його стан все ще описувався як критичний.

Пізніше, 11 грудня, співачка Наталка Карпа після візиту в лікарню до музиканта розповіла, що він налаштований повернутися до звичного життя.

Після інциденту лікарі виявили в організмі музиканта токсичні речовини. Крім того, у Лесика діагностували стеноз аортального клапана, що потребував термінової операції.

У травні 2024 року Олег Турко переніс складну операцію на серці.

Помер ексучасник гурту DZIDZIO
Український співак та музикант Олег Турко (Лесик). Фото: Лесик Турко/Facebook

Ексучасник гурту DZIDZIO Лесик — що про нього відомо

Олег Турко, відомий під сценічним ім’ям Лесик, був одним із співзасновників гурту DZIDZIO та його колишнім учасником. Він виконував ролі гітариста та бек-вокаліста, брав участь у записі перших альбомів, кліпів і концертних шоу. 

Турко покинув гурт у 2016 році, зосередившись на власних музичних проєктах та сольних виступах. Після виходу з DZIDZIO він заснував власні ініціативи, серед яких музичний проєкт Dzidz’off, і працював як музикант і продюсер. 

Лесик залишив помітний слід у розвитку гурту та був відомий своїм яскравим сценічним образом і почуттям гумору.

Нагадаємо, що у січні 2025 року ми інформували, що Олег Турко (Лесик) повернувся додому після важкої реанімації.

А в грудні 2024 року ми повідомляли, що Олег Турко, відомий за псевдонімом Лесик, опинився в реанімації — у нього зупинилося серце.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
