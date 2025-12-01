Помер співзасновник РБК-Україна Володимир Шульц

Володимир Шульц. Фото: РБК-Україна

Пішов із життя заступник генерального директора та співзасновник видання "РБК-Україна" Володимир Шульц. Українського журналіста не стало на 55 році життя.

Трагічну звістку повідомили у виданні "РБК-Україна" в понеділок, 1 грудня.

Помер Володимир Шульц

Як повідомили колеги журналіста, його не стало у 54 роки внаслідок гострої серцевої недостатності. Прощання із Володимиром Шульцом пройшло 1 грудня на Київщині.

"Володимир був душею видання, він стояв біля витоків створення РБК-Україна у 2006 році. Колектив сумує та висловлює співчуття рідним та близьким", — повідомили у виданні.

