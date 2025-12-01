Відео
Головна Новини дня Пішов з життя співзасновник відомого українського видання

Пішов з життя співзасновник відомого українського видання

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 19:30
Помер співзасновник РБК-Україна Володимир Шульц
Володимир Шульц. Фото: РБК-Україна

Пішов із життя заступник генерального директора та співзасновник видання "РБК-Україна" Володимир Шульц. Українського журналіста не стало на 55 році життя.

Трагічну звістку повідомили у виданні "РБК-Україна" в понеділок, 1 грудня.

Читайте також:

Помер Володимир Шульц

Як повідомили колеги журналіста, його не стало у 54 роки внаслідок гострої серцевої недостатності. Прощання із Володимиром Шульцом пройшло 1 грудня на Київщині.

"Володимир був душею видання, він стояв біля витоків створення РБК-Україна у 2006 році. Колектив сумує та висловлює співчуття рідним та близьким", — повідомили у виданні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер ексучасник гурту DZIDZIO, український співак та музикант Олег Турко.

А також помер захисник "Азовсталі" Олександр Савов, який повернувся з російського полону.

смерть журналісти хвороба новини медіа
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
