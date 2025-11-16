Помер морпіх Олександр Савов, який повернувся з полону РФ

Помер захисник "Азовсталі", що повернувся з полону РФ — деталі
Помер морський піхотинець Олександр Савов, захисник "Азовсталі", який 8 місяців тому повернувся з російського полону. Він тривалий час страждав від наслідків жорстокого утримання та серйозних хвороб, отриманих у полоні.
Про смерть Олександра Савова повідомила його донька Анастасія на своїй сторінці в Instagram у неділю, 16 листопада.
У неділю, 16 листопада, стало відомо, що помер морпіх Олександр Савов — захисник "Азовсталі", який 8 місяців тому повернувся з російського полону.
"Сьогодні мій тато помер. Для тих, хто захоче і зможе віддати шану — поховання буде у Миколаєві. Всі деталі щодо поховання я повідомлю тут та на фейсбуці. Полон вбиває і після звільнення", — написала донька Олександра Савова в Instagram.
Як відомо, Олександр Савов, боєць 36-ї бригади морської піхоти, пробув у російському полоні майже три роки та повернувся з туберкульозом, шкірними захворюваннями й лімфостазом ніг.
Медичне "лікування" у полоні, за його словами, більше нагадувало експерименти.
Попри відсутність інформації про точну причину смерті, цей випадок знову привертає увагу до критичного стану здоров’я військових після полону.
