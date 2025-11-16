Помер морпіх Олександр Савов, який повернувся з полону РФ

Український захисник Олександр Савов. Фото: 36 ОБрМП

Помер морський піхотинець Олександр Савов, захисник "Азовсталі", який 8 місяців тому повернувся з російського полону. Він тривалий час страждав від наслідків жорстокого утримання та серйозних хвороб, отриманих у полоні.

Про смерть Олександра Савова повідомила його донька Анастасія на своїй сторінці в Instagram у неділю, 16 листопада.

"Сьогодні мій тато помер. Для тих, хто захоче і зможе віддати шану — поховання буде у Миколаєві. Всі деталі щодо поховання я повідомлю тут та на фейсбуці. Полон вбиває і після звільнення", — написала донька Олександра Савова в Instagram.

Як відомо, Олександр Савов, боєць 36-ї бригади морської піхоти, пробув у російському полоні майже три роки та повернувся з туберкульозом, шкірними захворюваннями й лімфостазом ніг.

Медичне "лікування" у полоні, за його словами, більше нагадувало експерименти.

Попри відсутність інформації про точну причину смерті, цей випадок знову привертає увагу до критичного стану здоров’я військових після полону.

Скриншот повідомлення доньки Олександра Савова/Instagram

