Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Помер захисник "Азовсталі", що повернувся з полону РФ — деталі

Помер захисник "Азовсталі", що повернувся з полону РФ — деталі

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 23:00
Оновлено: 23:31
Помер морпіх Олександр Савов, який повернувся з полону РФ
Український захисник Олександр Савов. Фото: 36 ОБрМП

Помер морський піхотинець Олександр Савов, захисник "Азовсталі", який 8 місяців тому повернувся з російського полону. Він тривалий час страждав від наслідків жорстокого утримання та серйозних хвороб, отриманих у полоні.

Про смерть Олександра Савова повідомила його донька Анастасія на своїй сторінці в Instagram у неділю, 16 листопада.

Реклама
Читайте також:

Після звільнення з полону помер морпіх Олександр Савов

У неділю, 16 листопада, стало відомо, що помер морпіх Олександр Савов — захисник "Азовсталі", який 8 місяців тому повернувся з російського полону.

"Сьогодні мій тато помер. Для тих, хто захоче і зможе віддати шану — поховання буде у Миколаєві. Всі деталі щодо поховання я повідомлю тут та на фейсбуці. Полон вбиває і після звільнення", — написала донька Олександра Савова в Instagram.

Як відомо, Олександр Савов, боєць 36-ї бригади морської піхоти, пробув у російському полоні майже три роки та повернувся з туберкульозом, шкірними захворюваннями й лімфостазом ніг.

Медичне "лікування" у полоні, за його словами, більше нагадувало експерименти.

Попри відсутність інформації про точну причину смерті, цей випадок знову привертає увагу до критичного стану здоров’я військових після полону.

Помер захисник "Азовсталі"
Скриншот повідомлення доньки Олександра Савова/Instagram

Нагадаємо, що нещодавно на війні загинув відомий уболівальник київського "Динамо".

Раніше ми інформували, що на фронті загинув журналіст і воїн Вадим Підлипенський.

смерть полонені Азовсталь війна в Україні українські військові
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації