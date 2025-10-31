Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На фронті загинув журналіст Ligamedia Вадим Підлипенський

На фронті загинув журналіст Ligamedia Вадим Підлипенський

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 17:35
Оновлено: 17:35
Пішов із життя Вадим Підлипенський — журналіст і воїн
Вадим Підлипенський. Фото: Підлипенський/Facebook

На фронті загинув журналіст і воїн Вадим Підлипенський. Він працював у редакції LIGA.net із 2015 року, був відомий своєю щирістю, добротою та відданістю роботі, а з початком війни став на захист країни.

Про це повідомляє видання LIGA.net 31 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Журналіст віддав життя на фронті

25 жовтня на фронті загинув Вадим Підлипенський. Він був відомим уболівальником київського "Динамо" і фанатом гурту Rammstein, чия музика часто лунала у редакції. Після початку повномасштабного вторгнення він пішов до лав Збройних сил України, де отримав позивний "Рамштайн". Колеги й друзі згадують його як людину, що вміла підтримати, пожартувати в потрібний момент і завжди залишалася справжньою.

"Ти дуже любив футбол, Київ і гарні ресторани, де ми часто проводили час. Ти був справжнім, відкритим, щирим та готовим допомогти. На початку війни твої двері відчинилися для мене, де ми жили разом декілька місяців. Було дуже багато гарного часу разом і багато планів… Ти розказував, яка гарна Ісландія, а також яке гарне пиво в Копенгагені, показував мені всі нові кліпи "Рамштайн", я не здивований, чому в тебе з’явилося таке позивне ім’я", — розповів його друг Євгеній.

Підлипенського називають людиною, яка завжди залишалася собою — і в мирному житті, і на війні. Його спокій, чуйність і здатність підняти настрій цінували всі, хто його знав. У колективі LIGA.net згадують: "Він був тим, хто завжди знаходив потрібні слова, коли іншим було важко, і тим, хто ніколи не втрачав людяність навіть на фронті".

Раніше ми писали, що у Краматорську російські війська атакували автомобіль журналістів телеканалу Freedom. Унаслідок удару дрона-камікадзе "Ланцет" загинули Євген Кармазін та Олена Губанова.

Нагадаємо, що у Костянтинівці пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила збив ворожий FPV-дрон просто на очах у журналістів нідерландського видання Het Nederlands Dagblad, яких супроводжував під час роботи на фронті.

Раніше ми також інформували, що під час зйомок репортажу про українських військових журналісти німецького видання Welt потрапили під атаку російського дрона-камікадзе "Ланцет".

смерть ЗСУ журналісти воїни загибель
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації