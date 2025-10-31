Пішов із життя Вадим Підлипенський — журналіст і воїн

Вадим Підлипенський. Фото: Підлипенський/Facebook

На фронті загинув журналіст і воїн Вадим Підлипенський. Він працював у редакції LIGA.net із 2015 року, був відомий своєю щирістю, добротою та відданістю роботі, а з початком війни став на захист країни.

Про це повідомляє видання LIGA.net 31 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Журналіст віддав життя на фронті

25 жовтня на фронті загинув Вадим Підлипенський. Він був відомим уболівальником київського "Динамо" і фанатом гурту Rammstein, чия музика часто лунала у редакції. Після початку повномасштабного вторгнення він пішов до лав Збройних сил України, де отримав позивний "Рамштайн". Колеги й друзі згадують його як людину, що вміла підтримати, пожартувати в потрібний момент і завжди залишалася справжньою.

"Ти дуже любив футбол, Київ і гарні ресторани, де ми часто проводили час. Ти був справжнім, відкритим, щирим та готовим допомогти. На початку війни твої двері відчинилися для мене, де ми жили разом декілька місяців. Було дуже багато гарного часу разом і багато планів… Ти розказував, яка гарна Ісландія, а також яке гарне пиво в Копенгагені, показував мені всі нові кліпи "Рамштайн", я не здивований, чому в тебе з’явилося таке позивне ім’я", — розповів його друг Євгеній.

Підлипенського називають людиною, яка завжди залишалася собою — і в мирному житті, і на війні. Його спокій, чуйність і здатність підняти настрій цінували всі, хто його знав. У колективі LIGA.net згадують: "Він був тим, хто завжди знаходив потрібні слова, коли іншим було важко, і тим, хто ніколи не втрачав людяність навіть на фронті".

Раніше ми писали, що у Краматорську російські війська атакували автомобіль журналістів телеканалу Freedom. Унаслідок удару дрона-камікадзе "Ланцет" загинули Євген Кармазін та Олена Губанова.

Нагадаємо, що у Костянтинівці пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила збив ворожий FPV-дрон просто на очах у журналістів нідерландського видання Het Nederlands Dagblad, яких супроводжував під час роботи на фронті.

Раніше ми також інформували, що під час зйомок репортажу про українських військових журналісти німецького видання Welt потрапили під атаку російського дрона-камікадзе "Ланцет".