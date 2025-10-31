Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На фронте погиб журналист Ligamedia Вадим Пидлипенский

На фронте погиб журналист Ligamedia Вадим Пидлипенский

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 17:35
обновлено: 17:35
Ушел из жизни Вадим Подлипенский - журналист и воин
Вадим Подлипенский. Фото: Подлипенский/Facebook

На фронте погиб журналист и воин Вадим Пидлипенский. Он работал в редакции LIGA.net с 2015 года, был известен своей искренностью, добротой и преданностью работе, а с началом войны стал на защиту страны.

Об этом сообщает издание LIGA.net 31 октября.

Реклама
Читайте также:

Журналист отдал жизнь на фронте

25 октября на фронте погиб Вадим Пидлипенский.Он был известным болельщиком киевского "Динамо" и фанатом группы Rammstein, чья музыка часто звучала в редакции. После начала полномасштабного вторжения он ушел в ряды Вооруженных сил Украины, где получил позывной "Рамштайн". Коллеги и друзья вспоминают его как человека, который умел поддержать, пошутить в нужный момент и всегда оставался настоящим.

"Ты очень любил футбол, Киев и хорошие рестораны, где мы часто проводили время. Ты был настоящим, открытым, искренним и готовым помочь. В начале войны твои двери открылись для меня, где мы жили вместе несколько месяцев. Было очень много хорошего времени вместе и много планов... Ты рассказывал, какая хорошая Исландия, а также какое хорошее пиво в Копенгагене, показывал мне все новые клипы "Рамштайн", я не удивлен, почему у тебя появилось такое позывное имя", — рассказал его друг Евгений.

Подлипенского называют человеком, который всегда оставался собой — и в мирной жизни, и на войне. Его спокойствие, отзывчивость и способность поднять настроение ценили все, кто его знал. В коллективе LIGA.net вспоминают: "Он был тем, кто всегда находил нужные слова, когда другим было трудно, и тем, кто никогда не терял человечность даже на фронте".

Ранее мы писали, что в Краматорске российские войска атаковали автомобиль журналистов телеканала Freedom. В результате удара дрона-камикадзе "Ланцет" погибли Евгений Кармазин и Елена Губанова.

Напомним, что в Константиновке пресофицер 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила сбил вражеский FPV-дрон прямо на глазах у журналистов нидерландского издания Het Nederlands Dagblad, которых сопровождал во время работы на фронте.

Ранее мы также информировали, что во время съемок репортажа об украинских военных журналисты немецкого издания Welt попали под атаку российского дрона-камикадзе "Ланцет".

смерть ВСУ журналисты воины гибель
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации