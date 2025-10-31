Ушел из жизни Вадим Подлипенский - журналист и воин

Вадим Подлипенский. Фото: Подлипенский/Facebook

На фронте погиб журналист и воин Вадим Пидлипенский. Он работал в редакции LIGA.net с 2015 года, был известен своей искренностью, добротой и преданностью работе, а с началом войны стал на защиту страны.

Об этом сообщает издание LIGA.net 31 октября.

Журналист отдал жизнь на фронте

25 октября на фронте погиб Вадим Пидлипенский.Он был известным болельщиком киевского "Динамо" и фанатом группы Rammstein, чья музыка часто звучала в редакции. После начала полномасштабного вторжения он ушел в ряды Вооруженных сил Украины, где получил позывной "Рамштайн". Коллеги и друзья вспоминают его как человека, который умел поддержать, пошутить в нужный момент и всегда оставался настоящим.

"Ты очень любил футбол, Киев и хорошие рестораны, где мы часто проводили время. Ты был настоящим, открытым, искренним и готовым помочь. В начале войны твои двери открылись для меня, где мы жили вместе несколько месяцев. Было очень много хорошего времени вместе и много планов... Ты рассказывал, какая хорошая Исландия, а также какое хорошее пиво в Копенгагене, показывал мне все новые клипы "Рамштайн", я не удивлен, почему у тебя появилось такое позывное имя", — рассказал его друг Евгений.

Подлипенского называют человеком, который всегда оставался собой — и в мирной жизни, и на войне. Его спокойствие, отзывчивость и способность поднять настроение ценили все, кто его знал. В коллективе LIGA.net вспоминают: "Он был тем, кто всегда находил нужные слова, когда другим было трудно, и тем, кто никогда не терял человечность даже на фронте".

