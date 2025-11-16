Умер морпех Александр Савов, который вернулся из плена РФ

Украинский защитник Александр Савов. Фото: 36 ОБрМП

Умер морской пехотинец Александр Савов, защитник "Азовстали", который 8 месяцев назад вернулся из российского плена. Он долгое время страдал от последствий жестокого содержания и серьезных болезней, полученных в плену.

О смерти Александра Савова сообщила его дочь Анастасия на своей странице в Instagram в воскресенье, 16 ноября.

Реклама

Читайте также:

После освобождения из плена умер морпех Александр Савов

В воскресенье, 16 ноября, стало известно, что умер морпех Александр Савов — защитник "Азовстали", который 8 месяцев назад вернулся из российского плена.

"Сегодня мой папа умер. Для тех, кто захочет и сможет отдать дань уважения — захоронение будет в Николаеве. Все детали относительно захоронения я сообщу здесь и на фейсбуке. Плен убивает и после освобождения", — написала дочь Александра Савова в Instagram.

Как известно, Александр Савов, боец 36-й бригады морской пехоты, пробыл в российском плену почти три года и вернулся с туберкулезом, кожными заболеваниями и лимфостазом ног.

Медицинское "лечение" в плену, по его словам, больше напоминало эксперименты.

Несмотря на отсутствие информации о точной причине смерти, этот случай снова привлекает внимание к критическому состоянию здоровья военных после плена.

Скриншот сообщения дочери Александра Савова/Instagram

Напомним, что недавно на войне погиб известный болельщик киевского "Динамо".

Ранее мы информировали, что на фронте погиб журналист и воин Вадим Пидлипенский.