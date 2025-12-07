Помер лідер гурту ADAM Михайло Клименко — що стало причиною смерті

Пішов з життя 38-річний лідер гурту ADAM
Український співак і лідер гурту ADAM Михайло Клименко помер у 38-річному віці. Артист тривалий час перебував у комі на тлі важкої хвороби.
Трагічну звістку повідомила його дружина, співачка Олександра Норова, на офіційній сторінці гурту в Instagram.
Помер Михайло Клименко
Автора хітів "Танцюй зі мною повільно" та "Ау Ау" не стало вранці 7 грудня. Деталі щодо церемонії прощання із Михайлом Олександра пообіцяла повідомити пізніше.
"На жаль, сьогодні вранці добре серце Міші зупинилося", — повідомила вдова артиста.
Тривалий час Михайло Клименко перебував у тяжкому стані. Внаслідок туберкульозного менінгіту, який вражає мозкові оболонки та нервову систему, артист впав у кому. Понад два місяці співак провів у лікарні, частину цього часу — в реанімації, однак медики не фіксували покращення.
Попри це, колеги-музиканти активно його підтримували та допомагали збирати кошти на лікування, а дружина Олександра щодня закликала прихильників молитися за його одужання.
