Україна
Пішов з життя 38-річний лідер гурту ADAM

Пішов з життя 38-річний лідер гурту ADAM

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 15:03
Помер лідер гурту ADAM Михайло Клименко — що стало причиною смерті
Михайло Клименко. Фото: instagram.com/adamukraine

Український співак і лідер гурту ADAM Михайло Клименко помер у 38-річному віці. Артист тривалий час перебував у комі на тлі важкої хвороби.

Трагічну звістку повідомила його дружина, співачка Олександра Норова, на офіційній сторінці гурту в Instagram.

Помер Михайло Клименко

Автора хітів "Танцюй зі мною повільно" та "Ау Ау" не стало вранці 7 грудня. Деталі щодо церемонії прощання із Михайлом Олександра пообіцяла повідомити пізніше.

"На жаль, сьогодні вранці добре серце Міші зупинилося", — повідомила вдова артиста.

Помер Михайло Клименко
Повідомлення про смерть Михайла Клименка. Фото: скриншот Instagram

Тривалий час Михайло Клименко перебував у тяжкому стані. Внаслідок туберкульозного менінгіту, який вражає мозкові оболонки та нервову систему, артист впав у кому. Понад два місяці співак провів у лікарні, частину цього часу — в реанімації, однак медики не фіксували покращення.

Попри це, колеги-музиканти активно його підтримували та допомагали збирати кошти на лікування, а дружина Олександра щодня закликала прихильників молитися за його одужання.

Нагадаємо, пішов з життя ексучасник гурту DZIDZIO та музикант Олег Турко (Лесик).

А також стало відомо про смерть співзасновника видання "РБК-Україна".

трагедія смерть хвороба співак українські зірки
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
