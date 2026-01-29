Бій під Крутами — історія, хто брав участь, скільки студентів загинули

Пам’ятник Героям Крут на Аскольдовій могилі. Фото: КМДА

Сьогодні, 29 січня, Україна вшановує пам'ять Героїв Крут. Їх подвиг став частиною української історичної пам'яті та важливою складовою в національно-патріотичному вихованні молоді.

Новини.LIVE розповідають, як подвиг юних героїв Крут змінив історію.

Історія героїзму студентів і курсантів під Крутами

Після Жовтневого перевороту 1917 року більшовики почали силовий тиск на колишні території Російської імперії, включно з Україною.

Тим часом Центральна Рада проголосила Українську Народну Республіку та взяла курс на незалежність, чого більшовики не визнали.

Тому в кінці 1917 року з території Росії та Харкова на Київ рушили більшовицькі війська під командуванням Михайла Муравйова, щоб швидко взяти столицю, повалити українську владу та встановити радянський режим.

В УНР на той час майже не було регулярної армії. Тому на оборону Києва довелося залучати студентів, курсантів та добровольців.

Коли більшовицькі війська наблизилися до станції Крути (в селищі Пам'ятне Чернігівської області), українське командування вирішило стримати їх там, щоб виграти час для уряду, підготувати оборону столиці та завершити дипломатичні переговори.

29 січня 1918 року 520 українських воякiв, юнакiв і студентiв з 16-ма кулеметами та однією гарматою упродовж п’яти годин стримували російське військо, що вдесятеро переважало їх.

Наказ командування було виконано — стрімкий наступ ворога зупинили, а здійснюючи організований відступ, зруйнували за собою колії й мости. Таким чином московські нападники втратили боєздатність на чотири дні.

Бій під Крутами. Інфографіка: uinp.gov.ua

Ця затримка дала змогу українській делегації укласти Берестейський мир, який врятував українську державність.

Коли стало зрозуміло, що підмоги з Києва не буде, а набої закінчувалися, більшість підрозділів організовано відступили до ешелонів і вирушили в бік Києва. Але 27 студентів, заблукавши у темряві, повернулися до станції Крути, яка на той час уже була зайнята більшовиками. Хлопці потрапили в полон до російського війська, їх розстріляли. Наймолодшому було 15, деяким — по 16-17 років.

Втрати більшовиків оцінюють у приблизно 300–400 убитих і поранених.

У березні 1918 року, після підписання Берестейського миру, з поверненням уряду УНР до Києва, за рішенням Центральної Ради від 19 березня 1918 року було вирішено урочисто перепоховати полеглих студентів на Аскольдовій Могилі в Києві.

Похорон Героїв Крут. Фото: uinp.gov.ua

Бій під Крутами назавжди залишився символом відваги, патріотизму і готовності захищати рідну землю, навіть ціною власного життя.

Довідка

Берестейський мир (березень 1918 року) — мирна угода, укладена між Українською Народною Республікою та державами Четверного союзу (Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія та Османська імперія).

Підписання цього договору фактично визнало незалежність УНР на міжнародному рівні і надало українському уряду можливість відновити контроль над Києвом та іншими ключовими територіями.

Берестейський мир став важливою складовою боротьби України за незалежність і міжнародне визнання, а його підписання безпосередньо пов’язане з історичними подіями, такими як бій під Крутами, який дав уряду час для підготовки до перемовин і оборони.

