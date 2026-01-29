Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Умеров в День памяти героев Крут почтил подвиг украинцев

Умеров в День памяти героев Крут почтил подвиг украинцев

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 10:59
День памяти героев Крут — Умеров почтил погибших героев
Рустем Умеров. Фото: t.me/umerov_rustem

Сегодня, 29 января, отмечает День память героев Крут. В годовщину трагедии секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров почтил память павших юношей.

Постом он поделился в своем аккаунте в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Умеров почтил память героев Крут

Секретарь СНБО подчеркнул, что бой под Крутами был не только военным эпизодом, а моральным выбором поколения.

"Бой под Крутами стал символом выбора — бороться за Украину даже тогда, когда враг превосходит численностью. Чтобы выиграть время для государства, чтобы продолжить борьбу за Независимость", — отметил Умеров.

По его словам, подвиг молодых защитников доказал, что украинское государство держится на ответственности граждан и готовности жертвовать ради будущего.

Умеров провел прямую параллель между событиями 1918 года и современной войной, отметив, что Украина снова вынуждена защищать свое право на существование.

"Сегодня мы снова отстаиваем свое право быть украинцами. Как и более ста лет назад — враг остается неизменным. Но сегодня Украина имеет сильную армию, мощный оборонный комплекс и поддержку партнеров. Миллионы украинцев единым фронтом противостоят агрессору, чтобы завершить подвиг наших предков. И мы это обязательно сделаем", — написал Умеров.

Напомним, также руководитель ОП Кирилл Буданов вспомнил о подвиге героев Крут в годовщину трагедии.

Кроме того, ранее Рустем Умеров провел параллель между нацизмом и современной войной РФ против Украины.

УНР Рустем Умеров Герои Крут
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации