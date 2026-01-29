День памяти героев Крут — Умеров почтил погибших героев

Рустем Умеров. Фото: t.me/umerov_rustem

Сегодня, 29 января, отмечает День память героев Крут. В годовщину трагедии секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров почтил память павших юношей.

Постом он поделился в своем аккаунте в Telegram.

Умеров почтил память героев Крут

Секретарь СНБО подчеркнул, что бой под Крутами был не только военным эпизодом, а моральным выбором поколения.

"Бой под Крутами стал символом выбора — бороться за Украину даже тогда, когда враг превосходит численностью. Чтобы выиграть время для государства, чтобы продолжить борьбу за Независимость", — отметил Умеров.

По его словам, подвиг молодых защитников доказал, что украинское государство держится на ответственности граждан и готовности жертвовать ради будущего.

Умеров провел прямую параллель между событиями 1918 года и современной войной, отметив, что Украина снова вынуждена защищать свое право на существование.

"Сегодня мы снова отстаиваем свое право быть украинцами. Как и более ста лет назад — враг остается неизменным. Но сегодня Украина имеет сильную армию, мощный оборонный комплекс и поддержку партнеров. Миллионы украинцев единым фронтом противостоят агрессору, чтобы завершить подвиг наших предков. И мы это обязательно сделаем", — написал Умеров.

