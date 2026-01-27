Умеров призвал мир не допустить повторения таких трагедий, как Холокост

Секретарь СНБО Рустем Умеров. Фото: ОПУ

Секретарь СНБО Рустем Умеров напомнил, что 27 января в мире чтят память жертв Холокоста. Поэтому он призвал международное сообщество извлечь уроки из прошлого, чтобы не допустить повторения подобных трагедий.

Об этом Рустем Умеров написал в Telegram.

Рустем Умеров обратился к мировому сообществу в День памяти жертв Холокоста

Умеров подчеркнул, что Холокост стал одной из самых трагических страниц в истории человечества. Именно тогда нацистский режим уничтожил миллионы людей, а почвой для этого, по его словам, стали ненависть, дегуманизация и молчаливое согласие мира. Он также напомнил, что именно 27 января, 81 год назад, были освобождены узники одного из самых страшных нацистских концлагерей — Аушвица, и остановить нацизм тогда удалось лишь благодаря решительным совместным действиям многих стран.

Говоря о настоящем, секретарь СНБО отметил, что Украина переживает ужасную и кровопролитную войну, развязанную Россией.

"К сожалению, сегодня украинский народ страдает от ужасной и кровопролитной войны, развязанной РФ. Это доказывает, что тоталитарные режимы убивают только тогда, когда чувствуют свою безнаказанность", — отметил Рустем Умеров.

Секретарь СНБО отметил, что память о Холокосте не сводится только к историческому чествованию. Она, по его словам, означает готовность действовать на опережение и обеспечить неотвратимое наказание для военных преступников.

"Мы склоняем головы перед памятью миллионов, убитых только за право быть собой. Мы призываем мир выучить уроки прошлого и не допустить повторения таких трагедий. Как когда-то мир объединился, чтобы остановить нацистов, так сегодня должна быть остановлена российская агрессия — силой права, силой единства и силой решительных действий", — высказался Умеров.

Напомним, память жертв Холокоста почтил также Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель ОПУ Кирилл Буданов.

