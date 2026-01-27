Відео
Головна Новини дня Умєров провів паралель між нацизмом і війною РФ проти України

Умєров провів паралель між нацизмом і війною РФ проти України

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 14:59
Умєров закликав світ не допустити повторення таких трагедій, як Голокост
Секретар РНБО Рустем Умєров. Фото: ОПУ

Секретар РНБО Рустем Умєров нагадав, що 27 січня у світі вшановують пам'ять жертв Голокосту. Через це він закликав міжнародну спільноту винести уроки з минулого, щоб не допустити повторення подібних трагедій. 

Про це Рустем Умєров написав у Telegram.

Читайте також:

Рустем Умєров звернувся до світової спільноти у День пам'яті жертв Голокосту

Умєров підкреслив, що Голокост став однією з найтрагічніших сторінок в історії людства. Саме тоді нацистський режим знищив мільйони людей, а ґрунтом для цього, за його словами, стали ненависть, дегуманізація та мовчазна згода світу. Він також нагадав, що саме 27 січня, 81 рік тому, були звільнені в'язні одного з найстрашніших нацистських концтаборів — Аушвіцу, і зупинити нацизм тоді вдалося лише завдяки рішучим спільним діям багатьох країн.

Говорячи про сьогодення, секретар РНБО зазначив, що Україна переживає жахливу і кровопролитну війну, розв’язану Росією.

"На жаль, сьогодні український народ страждає від жахливої і кровопролитної війни, розв’язаної РФ. Це доводить, що тоталітарні режими вбивають тільки тоді, коли відчувають свою безкарність", — зауважив Рустем Умєров.

Секретар РНБО зауважив, що пам'ять про Голокост не зводиться лише до історичного вшанування. Вона, за його словами, означає готовність діяти на випередження й забезпечити невідворотне покарання для воєнних злочинців. 

"Ми схиляємо голови перед пам'яттю мільйонів, убитих лише за право бути собою. Ми закликаємо світ вивчити уроки минулого та не допустити повторення таких трагедій. Як колись світ об’єднався, щоб зупинити нацистів, так сьогодні має бути зупинена російська агресія — силою права, силою єдності й силою рішучих дій", — висловився Умєров.

Нагадаємо, пам'ять жертв Голокосту вшанував також Президент України Володимир Зеленський та керівник ОПУ Кирило Буданов.

Також читайте, що таке Голокост та які жахливі злочини чинили нацисти. 

Голокост РНБО нацизм Рустем Умєров День пам'яті жертв Голокосту
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
