Україна
Умєров у День пам'яті героїв Крут вшанував подвиг українців

Умєров у День пам'яті героїв Крут вшанував подвиг українців

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 10:59
День пам'яті героїв Крут — Умєров вшанував загиблих героїв
Рустем Умєров. Фото: t.me/umerov_rustem

Сьогодні, 29 січня, відзначає День пам'ять героїв Крут. У роковини трагедії секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров вшанував пам'ять полеглих юнаків.

Дописом він поділився у своєму акаунті в Telegram.

Читайте також:

Умєров вшанував пам'ять героїв Крут

Секретар РНБО наголосив, що бій під Крутами був не лише воєнним епізодом, а моральним вибором покоління.

"Бій під Крутами став символом вибору — боротися за Україну навіть тоді, коли ворог переважає чисельністю. Щоб виграти час для держави, щоб продовжити боротьбу за Незалежність", — зазначив Умєров.

За його словами, подвиг молодих захисників довів, що українська держава тримається на відповідальності громадян і готовності жертвувати заради майбутнього.

Умєров провів пряму паралель між подіями 1918 року та сучасною війною, зазначивши, що Україна знову змушена боронити своє право на існування.

"Сьогодні ми знову відстоюємо своє право бути українцями. Як і понад сто років тому — ворог залишається незмінним. Але сьогодні Україна має сильну армію, потужний оборонний комплекс та підтримку партнерів.  Мільйони українців єдиним фронтом протистоять агресору, щоб довершити подвиг наших предків. І ми це обов'язково зробимо", — написав Умєров.

Нагадаємо, також керівник ОП Кирило Буданов згадав про подвиг героїв Крут у роковини трагедії.

Крім того, раніше Рустем Умєров провів паралель між нацизмом та сучасної війною РФ проти України.

РНБО війна УНР Рустем Умєров Герої Крут
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
