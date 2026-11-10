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Головна Новини дня Зеленський вніс законопроєкт про декларування для працівників СБУ

Зеленський вніс законопроєкт про декларування для працівників СБУ

Ua ru
10 листопада 2026 00:05
Володимир Зеленський зареєстрував законопроєкт про зміни правил декларування для військових
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

У понеділок, 9 листопада, Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України законопроєкт. Зареєстрований документ пропонує змінити Закон України "Про запобігання корупції". Йдеться про особливий порядок декларування військовослужбовців сил безпеки та доступ до декларацій в умовах воєнного стану.

Про це з посиланням на картку законопроєкту, яку опублікували на сайті парламенту, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про законопроєкт

У пояснювальній записці зазначається, що мета законопроєкту — удосконалити правила щодо обмеження відкритого доступу до декларацій деяких категорій військовослужбовців сил безпеки та посилити ефективність фінансового контролю.

Станом на 9 листопада військовослужбовцям сил безпеки дозволено подавати декларації за 90 днів після завершення воєнного стану або звільнення зі служби. Це правило стосується не лише тих, хто бере участь у бойових діях, а й працівників тилових і адміністративних підрозділів. 

Згідно із законопроєктом право на відтермінування декларації не втратять ті, хто служить у ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужбі, Держспецзв'язку, Держспецтрансслужбі, Управлінні державної охорони (УДО) та поліції спецпризначення, яка воює на передовій. Військовослужбовці інших державних структур зможуть подати декларацію пізніше, лише якщо в день, коли її треба оприлюднити, перебуватимуть у зоні бойових дій. Зокрема, це стосується працівників Служби безпеки України (СБУ).

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Коли закон набуде чинності, військовим, які після 2021 року не подавали декларації, доведеться зробити це впродовж 90 днів.

Володимир Зеленський визначив цей законопроєкт як невідкладний. Верховна Рада України одержала документ і передала його спочатку на розгляд керівництву, а згодом — Комітету.

Новини.LIVE інформував, що НАБУ та САП викрили злочинну організацію. За даними слідства, учасники угруповання підкуповували правоохоронців, щоб забезпечувати роботу шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. До організації могли бути причетні посадовці СБУ, Нацполіції та Офісу генерального прокурора.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Офіс президента України повідомляв, що голова держави 8 листопада нагородив військових. На честь Дня Десантно-штурмових військ захисники України отримали ордени та медалі. Власниками відзнак від президента стали 25 бійців.

Також Новини.LIVE з посиланням на голову держави писав, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Політики обговорили підготовку до перемовин, які відбудуться в Абу-Дабі. Крім того, представник Індії зазначив, що його країна готова стати посередником для експорту зерна в Чорному морі.

Володимир Зеленський Верховна Рада декларація законопроєкт військовослужбовці
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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