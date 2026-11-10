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Главная Новости дня Зеленский внес законопроект о декларировании для работников СБУ

Зеленский внес законопроект о декларировании для работников СБУ

Ua ru
10 ноября 2026 00:05
Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект об изменении правил декларирования для военнослужащих
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

В понедельник, 9 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроект. Зарегистрированный документ предлагает внести изменения в Закон Украины "О предотвращении коррупции". Речь идет об особом порядке декларирования военнослужащих сил безопасности и доступе к декларациям в условиях военного положения.

Об этом со ссылкой на карточку законопроекта, опубликованную на сайте парламента, сообщает Новини.LIVE.

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Что известно о законопроекте

В пояснительной записке отмечается, что цель законопроекта — усовершенствовать правила об ограничении открытого доступа к декларациям некоторых категорий военнослужащих сил безопасности и повысить эффективность финансового контроля.

По состоянию на 9 ноября военнослужащим сил безопасности разрешено подавать декларации в течение 90 дней после окончания военного положения или увольнения со службы. Это правило касается не только тех, кто участвует в боевых действиях, но и сотрудников тыловых и административных подразделений.

Согласно законопроекту, право на отсрочку подачи декларации не утратят те, кто служит в ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбе, Госспецсвязи, Госспецтрансслужбе, Управлении государственной охраны (УГО) и полиции спецназначения, которая воюет на передовой. Военнослужащие других государственных структур смогут подать декларацию позже, только если в день, когда ее нужно обнародовать, будут находиться в зоне боевых действий. В частности, это касается сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).

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Когда закон вступит в силу, военным, которые после 2021 года не подавали декларации, придется сделать это в течение 90 дней.

Владимир Зеленский определил этот законопроект как неотложный. Верховная Рада Украины получила документ и передала его сначала на рассмотрение руководству, а затем — Комитету.

Новини.LIVE информировал, что НАБУ и САП разоблачили преступную организацию. По данным следствия, участники группировки подкупали правоохранителей, чтобы обеспечивать работу мошеннических колцентров и других незаконных бизнесов. К организации могли быть причастны чиновники СБУ, Нацполиции и Офиса генерального прокурора.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Офис президента Украины сообщал, что 8 ноября глава государства наградил военных. В честь Дня десантно-штурмовых войск защитники Украины получили ордена и медали. Обладателями отличий от президента стали 25 бойцов.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу государства писал, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Политики обсудили подготовку к переговорам, которые состоятся в Абу-Даби. Кроме того, представитель Индии отметил, что его страна готова выступить посредником в экспорте зерна в Черном море.

Владимир Зеленский Верховная Рада декларация законопроект военнослужащие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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