Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ДШВ. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Десантно-штурмових військ, який щороку відзначають 8 листопада, нагородив 25 українських військовослужбовців. Двом Героям України він вручив ордени "Золота Зірка", ще двох воїнів відзначив нагородою "Хрест бойових заслуг", а інших захисників — орденами Богдана Хмельницького І–ІІ ступенів, "За мужність" І–ІІ ступенів та медалями "За військову службу Україні" й "Захиснику Вітчизни". Також глава держави передав бойовий прапор 147-й окремій артилерійській бригаді та стрічку почесного найменування імені гетьмана Богдана Ружинського 132-му окремому розвідувальному батальйону.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента України, передає Новини.LIVE.

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Церемонія нагородження воїнів Десантно-штурмових військ з нагоди професійного свята. Фото: ОФіс президента

Зеленський відзначив бойовий шлях ДШВ

Під час заходу Володимир Зеленський подякував десантникам за службу та їхній внесок у захист України. Він нагадав, що військовослужбовці ДШВ брали участь у боях ще після початку російської агресії у 2014 році.

Зокрема, йдеться про операції у Слов'янську, Краматорську, Шахтарську, Дебальцевому та Лимані, бої на Савур-Могилі, а також оборону Донецького та Луганського аеропортів.

Після початку повномасштабного вторгнення десантники захищали Київ і Миколаїв, воювали на Донеччині та Харківщині. Вони також брали участь у звільненні правобережної частини Херсонщини та Курській операції 2024 року.

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Президент України вручає державні нагороди українським десантникам. Фото: Офіс президента

Президент окремо подякував військовим за успішну наступальну операцію на Олександрівському напрямку. За його словами, завдяки їй Україна повернула понад 800 квадратних кілометрів території.

"Українці вміють захищати себе. Україна – одна з тих держав, яка вміє захищати свої інтереси й відповідати на те зло, яке приніс ворог", – наголосив Володимир Зеленський.

Під час заходу присутні також вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх військових, які загинули, захищаючи Україну.

Хто отримав ордени "Золота Зірка"

Найвищу державну нагороду отримали сержант Олексій Капелюшний та солдат Юрій Голубченко.

Олексій Капелюшний виконував бойові завдання на Донеччині. Він знищував російську техніку та особовий склад за допомогою гранатомета РПГ-7.

18 березня 2022 року військовий разом із побратимами опинився в оточенні. Вони організували кругову оборону в одному з будинків. Після загибелі всіх побратимів Олексій продовжував бій.

Унаслідок вибуху гранати він дістав важкі поранення та перелом ноги. Згодом військовий був змушений самостійно її ампутувати. Після цього він потрапив у полон. 29 червня 2022 року захисника вдалося повернути додому.

Володимир Зеленський відзначив військових ДШВ за мужність і бойові заслуги. Фото: Офіс президента

Юрій Голубченко майже 200 діб виконував бойові завдання на позиціях у Донецькій області. За цей час він знищив близько 100 російських військових.

25 квітня у складі свого підрозділу він брав участь у чотиригодинному бою проти сил противника, які вп'ятеро переважали українських захисників. Тоді військовим вдалося зупинити просування ворога.

30 липня Юрій Голубченко дістав поранення. Однак після лікування він повернувся до служби.

Кого відзначили нагородою "Хрест бойових заслуг"

Відзнаку Президента України "Хрест бойових заслуг" отримали солдат Віталій Мусієнко та капітан Василь Клюба.

Віталій Мусієнко понад 50 діб виконував бойові завдання на позиціях на Донеччині. За цей час він відбив понад 10 російських штурмів і знищив 17 окупантів.

15 липня противник спробував атакувати позицію одразу з кількох напрямків. Військовий підпустив ворожу групу ближче та гранатою ліквідував трьох окупантів. Ще дві штурмові групи противника знищили українські ударні дрони. Після цього росіяни відступили.

Президент вручив нагороди захисникам, які відзначилися під час бойових операцій. Фото: Офіс президента

Капітан Василь Клюба відзначився командуванням підрозділом, який цього року знищив понад 30 російських артилерійських гармат, більш ніж 25 місць зосередження окупантів, вісім автомобілів та 12 антен для керування безпілотниками.

Які нагороди та відзнаки отримали підрозділи ДШВ

Окрім найвищих державних нагород, Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям ордени Богдана Хмельницького І–ІІ ступенів, "За мужність" І–ІІ ступенів, а також медалі "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".

Бойовий прапор отримала 147-ма окрема артилерійська бригада. Стрічку почесного найменування "імені гетьмана Богдана Ружинського" передали 132-му окремому розвідувальному батальйону.

Глава держави вручив бойовий прапор. Фото: Офіс президента

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що з нагоди Дня Десантно-штурмових військ керівник Офісу президента України Кирило Буданов звернувся до українських десантників. Він відзначив їхню мужність і готовність виконувати найскладніші завдання. За його словами, бійці ДШВ першими вирушають на небезпечні напрямки, проривають оборону противника та приймають на себе найважчі удари.

Також Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський привітав Десантно-штурмові війська ЗСУ з професійним святом. У своєму зверненні він наголосив на важливості служби десантників та їхньої участі у найвідповідальніших військових операціях.