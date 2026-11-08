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Головна Новини дня Понад 800 км² звільнили завдяки діям ДШВ: Зеленський привітав військових

Понад 800 км² звільнили завдяки діям ДШВ: Зеленський привітав військових

Ua ru
8 листопада 2026 14:43
Зеленський привітав ДШВ ЗСУ та відзначив звільнення понад 800 км² 148 ОАБр
Військовий з розвідувальним безпілотним авіаційним комплексом "SHARK". Фото: 148 ОАБр

Президент України Володимир Зеленський привітав Десантно-штурмові війська ЗСУ з професійним святом. Він наголосив, що українські десантники виконують завдання на найскладніших ділянках фронту та беруть участь у найбільш відповідальних військових операціях.

Про це глава держави написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Зеленський відзначив участь ДШВ у бойових операціях

"Десантно-штурмові війська завжди там, де найважче", — зазначив глава держави.

Понад 800 км² звільнили завдяки діям ДШВ: Зеленський привітав військових - фото 1
Пост Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський нагадав, що підрозділи ДШВ воюють із 2014 року, а після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році брали участь у численних оборонних і наступальних операціях.

Понад 800 км² звільнили завдяки діям ДШВ: Зеленський привітав військових - фото 2
Військовий зі зброєю. Фото: VIII CAAF

Президент подякував військовим за захист Донеччини, Києва, півдня України, Запоріжжя та Харківщини, а також за участь у Курській операції, під час якої бойові дії вперше поширилися на територію Росії.

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Військові біля техніки. Фото: 148 ОАБр

Окремо глава держави відзначив дії десантників на Олександрівському напрямку у 2026 році. За його словами, завдяки операціям підрозділів вдалося звільнити понад 800 квадратних кілометрів території. Зеленський назвав цей результат свідченням професійності, хоробрості та бойової спроможності ДШВ.

Президент також подякував кожному військовослужбовцю за службу та згадав полеглих захисників, які віддали життя за незалежність України. Він наголосив, що держава продовжить боротьбу заради захисту країни та досягнення миру.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN заявив, що не співчуває російським військовим, які беруть участь у війні проти України та вбивають мирних жителів. Він наголосив, що рішення відправити армію на чужу територію ухвалив Володимир Путін, однак самі військові також відповідають за власні дії.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив про продовження далекобійних ударів по російській нафтопереробній галузі у відповідь на атаки РФ на українську енергетичну інфраструктуру. Він наголосив, що Росія не погодилася на деескалацію, тому Україна вже визначила подальші кроки.

Володимир Зеленський ЗСУ військові дії війна в Україні ДШВ
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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