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Главная Новости дня Более 800 км² освобождено благодаря действиям ДШВ: Зеленский поздравил военных

Более 800 км² освобождено благодаря действиям ДШВ: Зеленский поздравил военных

Ua ru
8 ноября 2026 14:43
Зеленский поздравил ДШВ ВСУ и отметил освобождение территории площадью более 800 км² 148-я ОАБр
Военнослужащий с разведывательным беспилотным авиационным комплексом "SHARK". Фото: 148-я ОАБр

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Десантно-штурмовые войска ВСУ с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что украинские десантники выполняют задачи на самых сложных участках фронта и участвуют в наиболее ответственных военных операциях.

Об этом глава государства написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Зеленский отметил участие ДШВ в боевых операциях

"Десантно-штурмовые войска всегда там, где сложнее всего", — отметил глава государства.

Более 800 км² освобождено благодаря действиям ДШВ: Зеленский поздравил военных - фото 1
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Зеленский напомнил, что подразделения ДШВ воюют с 2014 года, а после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году принимали участие в многочисленных оборонительных и наступательных операциях.

Более 800 км² освобождено благодаря действиям ДШВ: Зеленский поздравил военных - фото 2
Военный с оружием. Фото: VIII CAAF

Президент поблагодарил военных за защиту Донецкой области, Киева, юга Украины, Запорожья и Харьковской области, а также за участие в Курской операции, в ходе которой боевые действия впервые распространились на территорию России.

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Военные возле техники. Фото: 148 ОАБр 

Отдельно глава государства отметил действия десантников на Александровском направлении в 2026 году. По его словам, благодаря операциям подразделений удалось освободить более 800 квадратных километров территории. Зеленский назвал этот результат свидетельством профессионализма, храбрости и боеспособности ДШВ.

Президент также поблагодарил каждого военнослужащего за службу и вспомнил павших защитников, отдавших жизнь за независимость Украины. Он подчеркнул, что государство продолжит борьбу ради защиты страны и достижения мира.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что не сочувствует российским военным, которые участвуют в войне против Украины и убивают мирных жителей. Он подчеркнул, что решение отправить армию на чужую территорию принял Владимир Путин, однако сами военные также несут ответственность за свои действия.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявил о продолжении дальних ударов по российской нефтеперерабатывающей отрасли в ответ на атаки РФ на украинскую энергетическую инфраструктуру. Он подчеркнул, что Россия не согласилась на деэскалацию, поэтому Украина уже определила дальнейшие шаги.

Владимир Зеленский ВСУ военные действия война в Украине ДШВ
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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