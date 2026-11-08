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Головна Новини дня Буданов привітав десантників із Днем ДШВ та подякував за мужність

Буданов привітав десантників із Днем ДШВ та подякував за мужність

Ua ru
8 листопада 2026 12:35
Буданов привітав воїнів ДШВ та наголосив на їхній ролі у найскладніших боях facebook.com/kyrylo.budanov.official/
Глава Офісу Президента України Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official/

У День Десантно-штурмових військ керівник Офісу Президента України Кирило Буданов звернувся до українських десантників, відзначивши їхню мужність, стійкість і готовність виконувати найскладніші бойові завдання. Він наголосив, що бійці ДШВ першими заходять на найнебезпечніші напрямки, проривають оборону противника та беруть на себе найважчі удари.

Про це повідомило Новини.LIVE з посиланням на заяву Буданова.

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Бойцы ДШВ
Бійці 7-го корпусу ДШВ. Фото: facebook.com/uaairborne

Буданов привітав десантників із Днем ДШВ

У своєму зверненні очільник ОП наголосив на особливій ролі десантно-штурмових підрозділів під час бойових операцій.

"Десантники пробивають шлях там, де це здається неможливим. Вони одними з перших заходять у найгарячіші точки, ламають оборону ворога й тримають найскладніші напрямки", — заявив глава ОП.

За словами Буданова, за бойовими успіхами десантників стоять військовослужбовці, які продовжують виконувати завдання попри втому та складні умови. Він підкреслив, що готовність брати на себе найважчі удари у вирішальні моменти є однією з визначальних рис ДШВ.

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Окремо керівник Офісу президента висловив вдячність військовослужбовцям за їхню стійкість і мужність.

Буданов також вшанував пам'ять десантників, які загинули під час виконання бойових завдань.

"Дякую кожному воїну ДШВ за стійкість і мужність. Шана та вічна пам'ять усім, хто повернувся на щиті", — наголосив Буданов.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Кирило Буданов попередив про наміри Росії спровокувати протести в Україні. За його словами, Москва намагається досягти цього ударами по критичній інфраструктурі. 

Також Новини.LIVE писав, що Буданов прокоментував антикорупційну операцію "Карфаген". Керівник ОП наголосив на рівності всіх перед законом незалежно від посад і звань. Він закликав до незалежного розслідування та справедливих рішень.

Кирило Буданов десант свято ДШВ Десантно-штурмові війська
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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