Очільник Офісу Президента Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що РФ планує завдати максимальної шкоди інфраструктурі України. На його думку, таким чином Росія хоче викликати сильне невдоволення серед населення та спровокувати протести.

Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на CBS News.

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Буданов: РФ прагне викликати протести в Україні

Кирило Буданов хоче спровокувати вуличні протести в Україні, завдаючи шкоди критичній інфраструктурі. На його думку, ескалація РФ може викликати невдоволення українців. Тим самим ворог прагне "підштовхнути Київ до поступок".

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"Україна точно переживе цю зиму. Важко, але пройде", — наголосив очільник ОП.

Окремо Буданов зазначив, що наступного тижня очікуються тристоронні перемовини, за його словами, сторони цього хотіли.

Також він прокоментував тимчасове обмеження доступу України до "військового пакету" Starshield. На його думку, цього не мало бути, але ситуацію вже врегулювали. Він оптимістично оцінює перспективи відносин зі Штатами.

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Ми писали, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував поточну енергетичну ситуацію в країні. Він заявив, що найбільші проблеми зі світлом та водопостачанням спостерігаються в Києві, за його думку, це дуже серйозні виклики.

Новини.LIVE інформували, що глава держави попередив ввечері 6 листопада — Російська Федерація готує масовий удар по Україні. За його словами, атака буде спрямована на енергетичну інфраструктуру та по мостах через Дніпро.