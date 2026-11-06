Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов: Росія хоче викликати протести ударами по інфраструктурі

Буданов: Росія хоче викликати протести ударами по інфраструктурі

Ua ru
6 листопада 2026 22:39
РФ хоче викликати протести ударами по інфраструктурі - Буданов facebook.com/kyrylo.budanov.official
Очільник Офісу Президента Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що РФ планує завдати максимальної шкоди інфраструктурі України. На його думку, таким чином Росія хоче викликати сильне невдоволення серед населення та спровокувати протести.

Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на CBS News.

Реклама

Буданов: РФ прагне викликати протести в Україні

Кирило Буданов хоче спровокувати вуличні протести в Україні, завдаючи шкоди критичній інфраструктурі. На його думку, ескалація РФ може викликати невдоволення українців. Тим самим ворог прагне "підштовхнути Київ до поступок".

Буданов: Росія хоче викликати протести ударами по інфраструктурі - фото 1"Україна точно переживе цю зиму. Важко, але пройде",Буданов: Росія хоче викликати протести ударами по інфраструктурі - фото 2 — наголосив очільник ОП.

Окремо Буданов зазначив, що наступного тижня очікуються тристоронні перемовини, за його словами, сторони цього хотіли.

Також він прокоментував тимчасове обмеження доступу України до "військового пакету" Starshield. На його думку, цього не мало бути, але ситуацію вже врегулювали. Він оптимістично оцінює перспективи відносин зі Штатами.

Читайте також:

Ми писали, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував поточну енергетичну ситуацію в країні. Він заявив, що найбільші проблеми зі світлом та водопостачанням спостерігаються в Києві, за його думку, це дуже серйозні виклики.

Новини.LIVE інформували, що глава держави попередив ввечері 6 листопада — Російська Федерація готує масовий удар по Україні. За його словами, атака буде спрямована на енергетичну інфраструктуру та по мостах через Дніпро.

протести Кирило Буданов енергосистема війна в Україні Росія
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації