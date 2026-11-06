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Главная Новости дня Буданов: Россия хочет спровоцировать протесты ударами по инфраструктуре

Буданов: Россия хочет спровоцировать протесты ударами по инфраструктуре

Ua ru
6 ноября 2026 22:39
Россия хочет спровоцировать протесты, нанося удары по инфраструктуре — Буданов facebook.com/kyrylo.budanov.official
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что РФ планирует нанести максимальный ущерб инфраструктуре Украины. По его мнению, таким образом Россия хочет вызвать сильное недовольство среди населения и спровоцировать протесты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CBS News.

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Буданов: РФ стремится вызвать протесты в Украине

Кирилл Буданов хочет спровоцировать уличные протесты в Украине, нанося ущерб критически важной инфраструктуре. По его мнению, эскалация со стороны РФ может вызвать недовольство украинцев. Тем самым враг стремится «подтолкнуть Киев к уступкам».

Буданов: Росія хоче викликати протести ударами по інфраструктурі - фото 1"Украина точно переживет эту зиму. Трудно, но пройдет", — подчеркнул глава ОП.

Отдельно Буданов отметил, что на следующей неделе ожидаются трехсторонние переговоры, по его словам, стороны этого хотели.

Также он прокомментировал временное ограничение доступа Украины к "военному пакету" Starshield. По его мнению, этого не должно было произойти, но ситуацию уже урегулировали. Он оптимистично оценивает перспективы отношений с США.

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Мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал текущую энергетическую ситуацию в стране. Он заявил, что наибольшие проблемы со светом и водоснабжением наблюдаются в Киеве; по его мнению, это очень серьезные вызовы.

Новини.LIVE сообщали, что глава государства предупредил вечером 6 ноября — Российская Федерация готовит массированный удар по Украине. По его словам, атака будет направлена на энергетическую инфраструктуру и мосты через Днепр.

протесты Кирилл Буданов энергосистема война в Украине Россия
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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