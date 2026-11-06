Буданов: Россия хочет спровоцировать протесты ударами по инфраструктуре
Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что РФ планирует нанести максимальный ущерб инфраструктуре Украины. По его мнению, таким образом Россия хочет вызвать сильное недовольство среди населения и спровоцировать протесты.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CBS News.
Буданов: РФ стремится вызвать протесты в Украине
Кирилл Буданов хочет спровоцировать уличные протесты в Украине, нанося ущерб критически важной инфраструктуре. По его мнению, эскалация со стороны РФ может вызвать недовольство украинцев. Тем самым враг стремится «подтолкнуть Киев к уступкам».
"Украина точно переживет эту зиму. Трудно, но пройдет", — подчеркнул глава ОП.
Отдельно Буданов отметил, что на следующей неделе ожидаются трехсторонние переговоры, по его словам, стороны этого хотели.
Также он прокомментировал временное ограничение доступа Украины к "военному пакету" Starshield. По его мнению, этого не должно было произойти, но ситуацию уже урегулировали. Он оптимистично оценивает перспективы отношений с США.
Мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал текущую энергетическую ситуацию в стране. Он заявил, что наибольшие проблемы со светом и водоснабжением наблюдаются в Киеве; по его мнению, это очень серьезные вызовы.
Новини.LIVE сообщали, что глава государства предупредил вечером 6 ноября — Российская Федерация готовит массированный удар по Украине. По его словам, атака будет направлена на энергетическую инфраструктуру и мосты через Днепр.