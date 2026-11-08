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Главная Новости дня Буданов поздравил десантников с Днем ДШВ и поблагодарил их за мужество

Буданов поздравил десантников с Днем ДШВ и поблагодарил их за мужество

Ua ru
8 ноября 2026 12:35
Буданов поздравил бойцов ДШВ и подчеркнул их роль в самых сложных боях facebook.com/kyrylo.budanov.official/
Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official/

В День Десантно-штурмовых войск руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов обратился к украинским десантникам, отметив их мужество, стойкость и готовность выполнять самые сложные боевые задачи. Он подчеркнул, что бойцы ДШВ первыми заходят на самые опасные направления, прорывают оборону противника и принимают на себя самые тяжелые удары.

Об этом сообщило Новини.LIVE со ссылкой на заявление Буданова.

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Бойцы ДШВ
Бойцы 7-го корпуса ДШВ. Фото: facebook.com/uaairborne

Буданов поздравил десантников с Днем ДШВ

В своем обращении глава ОП подчеркнул особую роль десантно-штурмовых подразделений во время боевых операций.

"Десантники пробивают путь там, где это кажется невозможным. Они одними из первых заходят в самые горячие точки, ломают оборону врага и удерживают самые сложные направления", — заявил глава ОП.

По словам Буданова, за боевыми успехами десантников стоят военнослужащие, которые продолжают выполнять задачи, несмотря на усталость и сложные условия. Он подчеркнул, что готовность принимать на себя самые тяжелые удары в решающие моменты является одной из определяющих черт ДШВ.

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Отдельно руководитель Офиса президента выразил благодарность военнослужащим за их стойкость и мужество.

Буданов также почтил память десантников, погибших при выполнении боевых задач.

"Благодарю каждого воина ДШВ за стойкость и мужество. Почет и вечная память всем, кто вернулся на щите", — подчеркнул Буданов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Кирилл Буданов предупредил о намерениях России спровоцировать протесты в Украине. По его словам, Москва пытается добиться этого ударами по критической инфраструктуре. 

Также Новини.LIVE писал, что Буданов прокомментировал антикоррупционную операцию "Карфаген". Руководитель ОП подчеркнул равенство всех перед законом независимо от должностей и званий. Он призвал к независимому расследованию и справедливым решениям.

Кирилл Буданов десант праздник ДШВ Десантно-штурмовые войска
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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