Буданов поздравил десантников с Днем ДШВ и поблагодарил их за мужество
В День Десантно-штурмовых войск руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов обратился к украинским десантникам, отметив их мужество, стойкость и готовность выполнять самые сложные боевые задачи. Он подчеркнул, что бойцы ДШВ первыми заходят на самые опасные направления, прорывают оборону противника и принимают на себя самые тяжелые удары.
Об этом сообщило Новини.LIVE со ссылкой на заявление Буданова.
Буданов поздравил десантников с Днем ДШВ
В своем обращении глава ОП подчеркнул особую роль десантно-штурмовых подразделений во время боевых операций.
"Десантники пробивают путь там, где это кажется невозможным. Они одними из первых заходят в самые горячие точки, ломают оборону врага и удерживают самые сложные направления", — заявил глава ОП.
По словам Буданова, за боевыми успехами десантников стоят военнослужащие, которые продолжают выполнять задачи, несмотря на усталость и сложные условия. Он подчеркнул, что готовность принимать на себя самые тяжелые удары в решающие моменты является одной из определяющих черт ДШВ.
Отдельно руководитель Офиса президента выразил благодарность военнослужащим за их стойкость и мужество.
Буданов также почтил память десантников, погибших при выполнении боевых задач.
"Благодарю каждого воина ДШВ за стойкость и мужество. Почет и вечная память всем, кто вернулся на щите", — подчеркнул Буданов.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Кирилл Буданов предупредил о намерениях России спровоцировать протесты в Украине. По его словам, Москва пытается добиться этого ударами по критической инфраструктуре.
Также Новини.LIVE писал, что Буданов прокомментировал антикоррупционную операцию "Карфаген". Руководитель ОП подчеркнул равенство всех перед законом независимо от должностей и званий. Он призвал к независимому расследованию и справедливым решениям.