Президент Украины Владимир Зеленский наградил ДШВ государственными наградами. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня десантно-штурмовых войск, который ежегодно отмечается 8 ноября, наградил 25 украинских военнослужащих. Двум Героям Украины он вручил ордена "Золотая звезда", ещё двух воинов наградил "Крестом боевых заслуг", а остальных защитников — орденами Богдана Хмельницкого I–II степеней, "За мужество" I–II степеней и медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества". Также глава государства передал боевое знамя 147-й отдельной артиллерийской бригаде и ленту почетного наименования имени гетмана Богдана Ружинского 132-му отдельному разведывательному батальону.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины, передает Новини.LIVE.

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Церемония награждения воинов Десантно-штурмовых войск по случаю профессионального праздника. Фото: Офис президента

Зеленский отметил боевой путь ДШВ

Во время мероприятия Владимир Зеленский поблагодарил десантников за службу и их вклад в защиту Украины. Он напомнил, что военнослужащие ДШВ принимали участие в боях еще после начала российской агрессии в 2014 году.

В частности, речь идет об операциях в Славянске, Краматорске, Шахтерске, Дебальцево и Лимане, боях на Савур-Могиле, а также обороне Донецкого и Луганского аэропортов.

После начала полномасштабного вторжения десантники защищали Киев и Николаев, воевали в Донецкой и Харьковской областях. Они также принимали участие в освобождении правобережной части Херсонской области и Курской операции 2024 года.

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Президент отдельно поблагодарил военных за успешную наступательную операцию на Александровском направлении. По его словам, благодаря ей Украина вернула более 800 квадратных километров территории.

"Украинцы умеют защищать себя. Украина — одно из тех государств, которое умеет защищать свои интересы и отвечать на то зло, которое принес враг", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Во время мероприятия присутствующие также почтили минутой молчания память всех военных, погибших, защищая Украину.

Кто получил ордена "Золотая звезда"

Высшую государственную награду получили сержант Алексей Капелюшный и солдат Юрий Голубченко.

Алексей Капелюшный выполнял боевые задачи в Донецкой области. Он уничтожал российскую технику и личный состав с помощью гранатомета РПГ-7.

18 марта 2022 года военный вместе с побратимами оказался в окружении. Они организовали круговую оборону в одном из домов. После гибели всех побратимов Алексей продолжал бой.

В результате взрыва гранаты он получил тяжелые ранения и перелом ноги. Впоследствии военный был вынужден самостоятельно ампутировать ее. После этого он попал в плен. 29 июня 2022 года защитника удалось вернуть домой.

Владимир Зеленский наградил военных ДШВ за мужество и боевые заслуги. Фото: Офис президента

Юрий Голубченко почти 200 суток выполнял боевые задачи на позициях в Донецкой области. За это время он уничтожил около 100 российских военных.

25 апреля в составе своего подразделения он участвовал в четырехчасовом бою против сил противника, которые в пять раз превосходили украинских защитников. Тогда военным удалось остановить продвижение врага.

30 июля Юрий Голубченко получил ранение. Однако после лечения он вернулся к службе.

Кого наградили "Крестом боевых заслуг"

Награду Президента Украины "Крест боевых заслуг" получили солдат Виталий Мусиенко и капитан Василий Клюба.

Виталий Мусиенко более 50 суток выполнял боевые задачи на позициях в Донецкой области. За это время он отразилболее 10 российских штурмов и уничтожил 17 оккупантов.

15 июля противник попытался атаковать позицию сразу с нескольких направлений. Военный подпустил вражескую группу поближе и гранатой уничтожил троих оккупантов. Еще две штурмовые группы противника уничтожили украинские ударные дроны. После этого россияне отступили.

Президент вручил награды защитникам, отличившимся в ходе боевых операций. Фото: Офис президента

Капитан Василий Клюба отличился командованием подразделением, которое в этом году уничтожило более 30 российских артиллерийских орудий, более 25 мест сосредоточения оккупантов, восемь автомобилей и 12 антенн для управления беспилотниками.

Какие награды и знаки отличия получили подразделения ДШВ

Помимо высших государственных наград, Владимир Зеленский вручил военнослужащим ордена Богдана Хмельницкого I–II степеней, "За мужество" I–II степеней, а также медали "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".

Боевое знамя получила 147-я отдельная артиллерийская бригада. Ленту почетного наименования "имени гетмана Богдана Ружинского" передали 132-му отдельному разведывательному батальону.

Глава государства вручил боевое знамя. Фото: Офис президента

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что по случаю Дня десантно-штурмовых войск руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов обратился к украинским десантникам. Он отметил их мужество и готовность выполнять самые сложные задачи. По его словам, бойцы ДШВ первыми отправляются на опасные направления, прорывают оборону противника и принимают на себя самые тяжелые удары.

Также Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил Десантно-штурмовые войска ВСУ с профессиональным праздником. В своем обращении он подчеркнул важность службы десантников и их участия в самых ответственных военных операциях.