Зеленский наградил десантников и отметил их боевые заслуги
Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня десантно-штурмовых войск, который ежегодно отмечается 8 ноября, наградил 25 украинских военнослужащих. Двум Героям Украины он вручил ордена "Золотая звезда", ещё двух воинов наградил "Крестом боевых заслуг", а остальных защитников — орденами Богдана Хмельницкого I–II степеней, "За мужество" I–II степеней и медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества". Также глава государства передал боевое знамя 147-й отдельной артиллерийской бригаде и ленту почетного наименования имени гетмана Богдана Ружинского 132-му отдельному разведывательному батальону.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины, передает Новини.LIVE.
Зеленский отметил боевой путь ДШВ
Во время мероприятия Владимир Зеленский поблагодарил десантников за службу и их вклад в защиту Украины. Он напомнил, что военнослужащие ДШВ принимали участие в боях еще после начала российской агрессии в 2014 году.
В частности, речь идет об операциях в Славянске, Краматорске, Шахтерске, Дебальцево и Лимане, боях на Савур-Могиле, а также обороне Донецкого и Луганского аэропортов.
После начала полномасштабного вторжения десантники защищали Киев и Николаев, воевали в Донецкой и Харьковской областях. Они также принимали участие в освобождении правобережной части Херсонской области и Курской операции 2024 года.
Президент отдельно поблагодарил военных за успешную наступательную операцию на Александровском направлении. По его словам, благодаря ей Украина вернула более 800 квадратных километров территории.
"Украинцы умеют защищать себя. Украина — одно из тех государств, которое умеет защищать свои интересы и отвечать на то зло, которое принес враг", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Во время мероприятия присутствующие также почтили минутой молчания память всех военных, погибших, защищая Украину.
Кто получил ордена "Золотая звезда"
Высшую государственную награду получили сержант Алексей Капелюшный и солдат Юрий Голубченко.
Алексей Капелюшный выполнял боевые задачи в Донецкой области. Он уничтожал российскую технику и личный состав с помощью гранатомета РПГ-7.
18 марта 2022 года военный вместе с побратимами оказался в окружении. Они организовали круговую оборону в одном из домов. После гибели всех побратимов Алексей продолжал бой.
В результате взрыва гранаты он получил тяжелые ранения и перелом ноги. Впоследствии военный был вынужден самостоятельно ампутировать ее. После этого он попал в плен. 29 июня 2022 года защитника удалось вернуть домой.
Юрий Голубченко почти 200 суток выполнял боевые задачи на позициях в Донецкой области. За это время он уничтожил около 100 российских военных.
25 апреля в составе своего подразделения он участвовал в четырехчасовом бою против сил противника, которые в пять раз превосходили украинских защитников. Тогда военным удалось остановить продвижение врага.
30 июля Юрий Голубченко получил ранение. Однако после лечения он вернулся к службе.
Кого наградили "Крестом боевых заслуг"
Награду Президента Украины "Крест боевых заслуг" получили солдат Виталий Мусиенко и капитан Василий Клюба.
Виталий Мусиенко более 50 суток выполнял боевые задачи на позициях в Донецкой области. За это время он отразилболее 10 российских штурмов и уничтожил 17 оккупантов.
15 июля противник попытался атаковать позицию сразу с нескольких направлений. Военный подпустил вражескую группу поближе и гранатой уничтожил троих оккупантов. Еще две штурмовые группы противника уничтожили украинские ударные дроны. После этого россияне отступили.
Капитан Василий Клюба отличился командованием подразделением, которое в этом году уничтожило более 30 российских артиллерийских орудий, более 25 мест сосредоточения оккупантов, восемь автомобилей и 12 антенн для управления беспилотниками.
Какие награды и знаки отличия получили подразделения ДШВ
Помимо высших государственных наград, Владимир Зеленский вручил военнослужащим ордена Богдана Хмельницкого I–II степеней, "За мужество" I–II степеней, а также медали "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".
Боевое знамя получила 147-я отдельная артиллерийская бригада. Ленту почетного наименования "имени гетмана Богдана Ружинского" передали 132-му отдельному разведывательному батальону.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что по случаю Дня десантно-штурмовых войск руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов обратился к украинским десантникам. Он отметил их мужество и готовность выполнять самые сложные задачи. По его словам, бойцы ДШВ первыми отправляются на опасные направления, прорывают оборону противника и принимают на себя самые тяжелые удары.
Также Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил Десантно-штурмовые войска ВСУ с профессиональным праздником. В своем обращении он подчеркнул важность службы десантников и их участия в самых ответственных военных операциях.