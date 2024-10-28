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Зеленський вніс у Раду подання на звільнення Костіна

28 жовтня 2024 12:27
Євгенія Брюховецька - редактор
Відставка Костіна — Зеленський вніс проєкт постанови до парламенту
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Євгенія Брюховецька - редактор

Генеральний прокурор Андрій Костін минулого тижня подав заяву про відставку з посади. Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 28 жовтня, вніс законопроєкт про звільнення Костіна.

Про це свідчить проєкт постанови №12153.

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Постанова. Фото: Верховна Рада

Звільнення Костіна 

"Вношу пропозицію щодо надання згоди Верховної Ради України на звільнення А.Костіна з посади Генерального прокурора", — йдеться у документі.

Розглянути пропозицію народні депутати мають на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради. 

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Скриншот проєкту постанови

Нагадаємо, Костін написав заяву про звільнення на тлі корупційних скандалів у МСЕК та фальшивих інвалідностей у низки прокурорів.

Також ми писали, що новим Генпрокурором може стати чинний голова Київської ОВА Руслан Кравченко. 

Володимир Зеленський Верховна Рада звільнення Андрій Костін Офіс генерального прокурора

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