Відставка Костіна — Зеленський вніс проєкт постанови до парламенту

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Генеральний прокурор Андрій Костін минулого тижня подав заяву про відставку з посади. Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 28 жовтня, вніс законопроєкт про звільнення Костіна.

Про це свідчить проєкт постанови №12153.

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Звільнення Костіна

"Вношу пропозицію щодо надання згоди Верховної Ради України на звільнення А.Костіна з посади Генерального прокурора", — йдеться у документі.

Розглянути пропозицію народні депутати мають на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради.

Скриншот проєкту постанови

Нагадаємо, Костін написав заяву про звільнення на тлі корупційних скандалів у МСЕК та фальшивих інвалідностей у низки прокурорів.

Також ми писали, що новим Генпрокурором може стати чинний голова Київської ОВА Руслан Кравченко.