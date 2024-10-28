Відставка Костіна — Зеленський вніс проєкт постанови до парламенту

Зеленський вніс у Раду подання на звільнення Костіна
Генеральний прокурор Андрій Костін минулого тижня подав заяву про відставку з посади. Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 28 жовтня, вніс законопроєкт про звільнення Костіна.
Про це свідчить проєкт постанови №12153.
Звільнення Костіна
"Вношу пропозицію щодо надання згоди Верховної Ради України на звільнення А.Костіна з посади Генерального прокурора", — йдеться у документі.
Розглянути пропозицію народні депутати мають на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради.
Нагадаємо, Костін написав заяву про звільнення на тлі корупційних скандалів у МСЕК та фальшивих інвалідностей у низки прокурорів.
Також ми писали, що новим Генпрокурором може стати чинний голова Київської ОВА Руслан Кравченко.
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