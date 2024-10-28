Отставка Костина — Зеленский внес проект постановления в парламент

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Генеральный прокурор Андрей Костин на прошлой неделе подал заявление об отставке с должности. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 28 октября, внес законопроект об увольнении Костина.

Об этом свидетельствует проект постановления №12153.

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Постановление. Фото: Верховная Рада

Увольнение Костина

"Внося предложение о предоставлении согласия Верховной Рады Украины на увольнение А.Костина с должности Генерального прокурора", — говорится в документе.

Рассмотреть предложение народные депутаты должны на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады.

Скриншот проекта постановления

Напомним, Костин написал заявление об увольнении на фоне коррупционных скандалов в МСЭК и фальшивых инвалидностей у ряда прокуроров.

Также мы писали, что новым генпрокурором может стать действующий глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.