Шість глав прокуратур написали заяви про звільнення, — Генпрокуратура

Генеральний прокурор Андрій Костін. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про продовження комплексних заходів, спрямованих на боротьбу зі зловживаннями в органах прокуратури. Відомо, що шість керівників обласних та спеціалізованих прокуратур написали заяви про звільнення.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін у п'ятницю, 25 жовтня.

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Звільнення керівників прокуратур

Внаслідок цих дій п’ять керівників обласних прокуратур (Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської) та один керівник спеціалізованої прокуратури у сфері оборони подали заяви про звільнення. У повідомленні зазначається, що вони отримували підвищені пенсії, отримані ними за рішенням суду у зв’язку з вислугою років.

Також триває службове розслідування щодо правомірності надання прокурорам статусу осіб з інвалідністю та відповідності нарахування пенсійних виплат. У рамках реформ Генеральна прокуратура ініціювала створення незалежної Комісії з добору кандидатів для заміщення керівних посад.

Окрім того, Рада прокурорів підтримала зміни до Закону України "Про прокуратуру", які заборонять прокурорам отримувати пенсії одночасно із зарплатою. Виплата пенсій за вислугу років буде здійснюватися лише після звільнення.

Нагадаємо, у Київській міській прокуратурі працює 20 осіб з інвалідністю. Це становить 2,87% від загальної кількості прокурорів.

Нагадаємо, в Україні триває масштабне розслідування щодо можливих зловживань прокурорів під час отримання статусу особи з інвалідністю та призначення пенсійних виплат. Перевірка охоплює всі регіони країни. Високий відсоток прокурорів, які мають статус осіб з інвалідністю, виявили на Черкащині та Хмельниччині.