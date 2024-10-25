Шесть глав прокуратур написали заявления об увольнении, — Генпрокуратура

Шесть руководителей прокуратур подали в отставку — Костин
Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о продолжении комплексных мер, направленных на борьбу со злоупотреблениями в органах прокуратуры. Известно, что шесть руководителей областных и специализированных прокуратур написали заявления об увольнении.
Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин в пятницу, 25 октября.
Увольнение руководителей прокуратур
В результате этих действий пять руководителей областных прокуратур (Запорожской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской) и один руководитель специализированной прокуратуры в сфере обороны подали заявления об увольнении. В сообщении говорится, что они получали повышенные пенсии, полученные ими по решению суда в связи с выслугой лет.
Также продолжается служебное расследование правомерности предоставления прокурорам статуса лиц с инвалидностью и соответствия начисления пенсионных выплат. В рамках реформ Генеральная прокуратура инициировала создание независимой Комиссии по отбору кандидатов для замещения руководящих должностей.
Кроме того, Совет прокуроров поддержал изменения в Закон Украины "О прокуратуре", которые запретят прокурорам получать пенсии одновременно с зарплатой. Выплата пенсий за выслугу лет будет производиться только после увольнения.
Напомним, в Киевской городской прокуратуре работает 20 человек с инвалидностью. Это составляет 2,87% от общего числа прокуроров.
Напомним, в Украине продолжается масштабное расследование возможных злоупотреблений прокуроров во время получения статуса лица с инвалидностью и назначения пенсионных выплат. Проверка включает все регионы страны. Высокий процент прокуроров, имеющих статус лиц с инвалидностью, обнаружили в Черкасской и Хмельнитчине.
Читайте Новини.LIVE!