Шесть глав прокуратур написали заявления об увольнении, — Генпрокуратура

Генеральный прокурор Андрей Костин. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о продолжении комплексных мер, направленных на борьбу со злоупотреблениями в органах прокуратуры. Известно, что шесть руководителей областных и специализированных прокуратур написали заявления об увольнении.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин в пятницу, 25 октября.

Читайте также:

Увольнение руководителей прокуратур

В результате этих действий пять руководителей областных прокуратур (Запорожской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской) и один руководитель специализированной прокуратуры в сфере обороны подали заявления об увольнении. В сообщении говорится, что они получали повышенные пенсии, полученные ими по решению суда в связи с выслугой лет.

Также продолжается служебное расследование правомерности предоставления прокурорам статуса лиц с инвалидностью и соответствия начисления пенсионных выплат. В рамках реформ Генеральная прокуратура инициировала создание независимой Комиссии по отбору кандидатов для замещения руководящих должностей.

Кроме того, Совет прокуроров поддержал изменения в Закон Украины "О прокуратуре", которые запретят прокурорам получать пенсии одновременно с зарплатой. Выплата пенсий за выслугу лет будет производиться только после увольнения.

Напомним, в Киевской городской прокуратуре работает 20 человек с инвалидностью. Это составляет 2,87% от общего числа прокуроров.

Напомним, в Украине продолжается масштабное расследование возможных злоупотреблений прокуроров во время получения статуса лица с инвалидностью и назначения пенсионных выплат. Проверка включает все регионы страны. Высокий процент прокуроров, имеющих статус лиц с инвалидностью, обнаружили в Черкасской и Хмельнитчине.