Інвалідність прокурорів — в ОГП назвали області-рекордсменки за кількістю

Офіс генерального прокурора. Фото: Вечірній Київ

В Україні триває масштабне розслідування щодо можливих зловживань прокурорів під час отримання статусу особи з інвалідністю та призначення пенсійних виплат. Перевірка охоплює всі регіони країни.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора (ОГП) у середу, 23 жовтня.

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За попередніми даними, високий відсоток прокурорів, які мають статус осіб з інвалідністю, виявили на Черкащині та Хмельниччині.

"Згідно з опрацьованою на цей час інформацією, на Черкащині показник становить 27,4% від загальної кількості працюючих там прокурорів. В Хмельницькій області такий статус має 29,8% прокурорів від загальної кількості", — йдеться у повідомленні.

У решті регіонів ситуація інша — частка прокурорів з інвалідністю не перевищує 10%. Наприклад, в Офісі Генерального прокурора лише 2,5% прокурорів мають такий статус.

"Перевірка охоплює всі регіони, спецпрокуратури та центральний апарат. Досліджуються як питання, пов’язані з набуттям прокурорами статусу особи з інвалідністю, так і отримання пенсійних виплат за рішенням суду", — додали в ОГП.

Кількість прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю. Фото: ОГП

Нагадаємо, Генпрокурор Андрій Костін, який написав заяву про відставку, ініціював створення робочої групи, до складу якої увійдуть міжнародні експерти. Вони допоможуть комплексно оцінити ситуацію та розробити рішення для того, щоб унеможливити подібні зловживання в майбутньому.

Зауважимо, що чиновникам, чия інвалідність виявиться фейковою, загрожує відповідальність — проти них відкриватимуть кримінальні справи.