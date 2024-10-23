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В ОГП назвали области, где наибольший процент прокуроров с инвалидностью

23 октября 2024 19:54
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Инвалидность прокуроров — в ОГП назвали области-рекордсменки по количеству
Управление генерального прокурора. Фото: Вечерний Киев
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Украине продолжается масштабное расследование возможных злоупотреблений прокуроров во время получения статуса лица с инвалидностью и назначения пенсионных выплат. Проверка включает все регионы страны.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора (ОГП) в среду, 23 октября.

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По предварительным данным, высокий процент прокуроров, имеющих статус лиц с инвалидностью, был обнаружен в Черкасской и Хмельницкой областях.

"Согласно обработанной на данный момент информации, в Черкасской области показатель составляет 27,4% от общего количества работающих там прокуроров. В Хмельницкой области такой статус имеет 29,8% прокуроров от общего количества", — говорится в сообщении.

В остальных регионах ситуация другая — доля прокуроров с инвалидностью не превышает 10%. К примеру, в Офисе Генерального прокурора только 2,5% прокуроров имеют такой статус.

"Проверка охватывает все регионы, спецпрокуратуры и центральный аппарат. Исследуются как вопросы, связанные с обретением прокурорами статуса лица с инвалидностью, так и получение пенсионных выплат по решению суда" , — добавили в ОГП.

Прокуроры инвалидность
Количество прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью. Фото: ОГП

Напомним, написавший заявление об отставке генпрокурор Андрей Костин инициировал создание рабочей группы, в состав которой войдут международные эксперты. Они помогут комплексно оценить ситуацию и разработать решение для того, чтобы сделать невозможным подобные злоупотребления в будущем.

Заметим, что чиновникам, чья инвалидность окажется фейковой, угрожает ответственность — против них будут возбуждаться уголовные дела.

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