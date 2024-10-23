Звільнення Костіна — хто стане новим генпрокурором України

Чинний голова Київської ОВА Руслан Кравченко. Фото: Кравченко, Facebook

Новим генпрокурором України стане Руслан Кравченко. Наразі він обіймає посаду голови Київської військової адміністрації.

Про це повідомляє NV у середу, 23 жовтня.

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Після скандалів із медико-соціальними експертними комісіями генеральний прокурор України Андрій Костін пішов у відставку.

За даними джерел видання NV, на посаду нового генпрокурора призначать чинного голову Київської ОВА Руслана Кравченка.

"Він є компромісною фігурою, яку можна провести через парламент", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що кандидатура наступного очільника Офісу генпрокурора повинна пройти розгляд у профільному правоохоронному комітеті парламенту.

Нагадаємо, до того, як піти у відставку, Костін озвучив перші результати службового розслідування щодо отримання фейкових інвалідностей прокурорами.

Ми повідомляли, що Національне агентство з питань запобігання корупції, імовірно, також залучили до корупційних скандалів у МСЕК із купівлею фіктивних інвалідностей.

Повідомляється, що чиновникам, чия інвалідність виявиться фейковою, загрожує відповідальність — проти них відкриватимуть кримінальні справи.