Увольнение Костина — кто станет новым генпрокурором Украины

Стало известно, кто займет должность нового генпрокурора
Новым генпрокурором Украины станет Руслан Кравченко. В настоящее время он занимает должность главы Киевской военной администрации.
Об этом сообщает NV в среду, 23 октября.
Кто будет новым генпрокурором
После скандалов с медико-социальными экспертными комиссиями генеральный прокурор Украины Андрей Костин ушел в отставку.
По данным источников издания NV, на должность нового генпрокурора назначат действующего председателя Киевской ОГА Руслана Кравченко.
"Он является компромиссной фигурой, которую можно провести через парламент", — говорится в сообщении.
Заметим, что кандидатура следующего главы Офиса генпрокурора должна пройти рассмотрение в профильном правоохранительном комитете парламента.
Напомним, до того как уйти в отставку Костин озвучил первые результаты служебного расследования по получению фейковых инвалидностей прокурорами.
Мы сообщали, что Национальное агентство по предотвращению коррупции, вероятно, также привлечено к коррупционным скандалам в МСЭК с покупкой фиктивных инвалидностей.
Сообщается, что чиновникам, чья инвалидность окажется фейковой, угрожает ответственность — против них будут возбуждаться уголовные дела.
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