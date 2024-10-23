Увольнение Костина — кто станет новым генпрокурором Украины

Действующий глава Киевской ОВА Руслан Кравченко. Фото: Кравченко, Facebook

Новым генпрокурором Украины станет Руслан Кравченко. В настоящее время он занимает должность главы Киевской военной администрации.

Об этом сообщает NV в среду, 23 октября.

Читайте также:

Кто будет новым генпрокурором

После скандалов с медико-социальными экспертными комиссиями генеральный прокурор Украины Андрей Костин ушел в отставку.

По данным источников издания NV, на должность нового генпрокурора назначат действующего председателя Киевской ОГА Руслана Кравченко.

"Он является компромиссной фигурой, которую можно провести через парламент", — говорится в сообщении.

Заметим, что кандидатура следующего главы Офиса генпрокурора должна пройти рассмотрение в профильном правоохранительном комитете парламента.

Напомним, до того как уйти в отставку Костин озвучил первые результаты служебного расследования по получению фейковых инвалидностей прокурорами.

Мы сообщали, что Национальное агентство по предотвращению коррупции, вероятно, также привлечено к коррупционным скандалам в МСЭК с покупкой фиктивных инвалидностей.

Сообщается, что чиновникам, чья инвалидность окажется фейковой, угрожает ответственность — против них будут возбуждаться уголовные дела.