Візит Зеленського у Францію — президент зустрівся зі студентами в Парижі

Український лідер Володимир Зеленський у п'ятницю, 13 березня, перебуває з робочим візитом у Франції. Глава держави в межах запланованих заходів відвідав провідний паризький університет Sciences Po.

Володимир Зеленський взяв участь у панельній дискусії в паризькому університеті Sciences Po. Під час виступу він згадав про вплив ситуації на Близькому Сході на Україну.

"У війні на Близькому Сході немає нічого хорошого для України. Зрозуміло, що увага світу переміщується туди, але для нас це недобре", — зазначив глава держави.

Вранці 13 березня український Президент Володимир Зеленський прибув у Париж для зустрічі з лідером Франції Емманюелем Макроном. Після спілкування була передбачена спільна пресконференція.

Після зустрічі з Макроном Зеленський заявив про нові домовленості щодо посилення обох країн. Він зауважив, що Київ та Париж домовилися не розкривати поки що деталі.

Водночас Емманюель Макрон на спільній пресконференції заявив, що Україна отримає 90 мільярдів євро кредиту від Європейського Союзу. Він наголосив, що Франція рішуче налаштована на це.