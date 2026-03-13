Зеленский встретился со студентами в университете Sciences Po в Париже

В пятницу, 13 марта, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом во Францию. Глава государства выступил с речью перед студентами парижского университета Sciences Po.

Встреча Зеленского со студентами в Париже

Владимир Зеленский принял участие в панельной дискуссии в парижском университете Sciences Po. Во время выступления он упомянул о влиянии ситуации на Ближнем Востоке на Украину.

"В войне на Ближнем Востоке нет ничего хорошего для Украины. Понятно, что внимание мира перемещается туда, но для нас это нехорошо", — отметил глава государства.

Визит Зеленского в Париж

Утром 13 марта украинский Президент Владимир Зеленский прибыл в Париж для встречи с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. После общения была предусмотрена совместная пресс-конференция.

После встречи с Макроном Зеленский заявил о новых договоренностях по усилению обеих стран. Он отметил, что Киев и Париж договорились не раскрывать пока детали.

В то же время Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции заявил, что Украина получит 90 миллиардов евро кредита от Европейского Союза. Он подчеркнул, что Франция решительно настроена на это.