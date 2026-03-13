Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленский встретился со студентами университета в Париже

Зеленский встретился со студентами университета в Париже

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 23:26
Зеленский встретился со студентами в университете Sciences Po в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В пятницу, 13 марта, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом во Францию. Глава государства выступил с речью перед студентами парижского университета Sciences Po.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Reuters.

Реклама
Владимир Зеленский принял участие в панельной дискуссии в парижском университете Sciences Po. Во время выступления он упомянул о влиянии ситуации на Ближнем Востоке на Украину.

"В войне на Ближнем Востоке нет ничего хорошего для Украины. Понятно, что внимание мира перемещается туда, но для нас это нехорошо", — отметил глава государства.

Утром 13 марта украинский Президент Владимир Зеленский прибыл в Париж для встречи с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. После общения была предусмотрена совместная пресс-конференция.

После встречи с Макроном Зеленский заявил о новых договоренностях по усилению обеих стран. Он отметил, что Киев и Париж договорились не раскрывать пока детали.

В то же время Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции заявил, что Украина получит 90 миллиардов евро кредита от Европейского Союза. Он подчеркнул, что Франция решительно настроена на это.

Владимир Зеленский Франция студенты Париж встреча
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации