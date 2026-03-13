Зеленский заявил о важных договоренностях с Макроном

Зеленский заявил о важных договоренностях с Макроном

Дата публикации 13 марта 2026 22:33
Зеленский встретился с Макроном — приняли важные решения
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Францию встретился с Эммануэлем Макроном. Лидеры стран приняли важные решения, однако пока не будут их обнародовать.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на "Суспільне" в пятницу, 13 марта.

Читайте также:

О чем договорились Украина и Франция

"Мы (Украина и Франция. — Ред.) договорились, что пока публично не будем о некоторых вещах говорить. Будем работать над важными шагами, которые точно усилят обе страны", — отметил Зеленский.

В то же время он добавил, что все то, на что рассчитывала Украина, подтвердилось. Кроме того, президент раскрыл подробности о работе украинских команд со странами Ближнего Востока.

"У нас есть сегодня работа с тремя странами Ближнего Востока напрямую, без привлечения других стран. Речь идет о Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ. Три наши команды работают", — отметил Президент Украины.

Визит Зеленского во Францию

Владимир Зеленский прибыл во Францию в пятницу, 13 марта. В программе визита была запланирована встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и совместная пресс-конференция двух лидеров.

После встречи с Зеленским Макрон отметил, что Украине обязательно будет выдан кредит от Европейского Союза. Речь идет о займе в размере 90 миллиардов евро.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Ольга Антоновская
