Зеленский встретился с Макроном — приняли важные решения

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Францию встретился с Эммануэлем Макроном. Лидеры стран приняли важные решения, однако пока не будут их обнародовать.

О чем договорились Украина и Франция

"Мы (Украина и Франция. — Ред.) договорились, что пока публично не будем о некоторых вещах говорить. Будем работать над важными шагами, которые точно усилят обе страны", — отметил Зеленский.

В то же время он добавил, что все то, на что рассчитывала Украина, подтвердилось. Кроме того, президент раскрыл подробности о работе украинских команд со странами Ближнего Востока.

"У нас есть сегодня работа с тремя странами Ближнего Востока напрямую, без привлечения других стран. Речь идет о Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ. Три наши команды работают", — отметил Президент Украины.

Владимир Зеленский прибыл во Францию в пятницу, 13 марта. В программе визита была запланирована встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и совместная пресс-конференция двух лидеров.

После встречи с Зеленским Макрон отметил, что Украине обязательно будет выдан кредит от Европейского Союза. Речь идет о займе в размере 90 миллиардов евро.