Зустріч Зеленського з Макроном — Україна заявила про важливі домовленості

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час візиту до Франції з Емманюелем Макроном ухвалили важливі домовленості. Поки що розкривати їх не будуть.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на "Суспільне" у п'ятницю, 13 березня.

Реклама

Про що домовилися Україна та Франція

"Ми (Україна та Франція. — Ред.) домовилися, що поки що публічно не будемо про деякі речі говорити. Будемо працювати над важливими кроками, які точно посилять обидві країни", — зазначив Зеленський.

Водночас він додав, що все те, на що розраховувала Україна, підтвердолася. Крім того, президент розкрив подробиці про роботу українських команд з країнами Близького Сходу.

"У нас є сьогодні робота з трьома країнами Близького Сходу напряму, без залучення інших країн. Йдеться про Саудівську Аравію, Катар та ОАЕ. Три наші команди працюють", — зазначив Президент України.

Візит Зеленського у Францію

Володимир Зеленський прибув у Францію в п'ятницю, 13 березня. У програмі візиту було заплановано зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном та спільну пресконференцію двох лідерів.

Після зустрічі із Зеленським Макрон зазначив, що Україні обов'язково буде виданий кредит від Європейського Союзу. Йдеться про позику у розмірі 90 мільярдів євро.