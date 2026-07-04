Зеленський виступив на засіданні ОБСЄ та закликав передати Україні ракети для Patriot
4 липня 2026 19:27
Володимир Зеленський. Фото"
Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі із закликом посилити підтримку української протиповітряної оборони. За його словами, Росія дедалі більше покладається на балістичні ракети як на головний інструмент продовження війни.
Про це глава держави заявив у cоцмережах, передає Новини.LIVE.
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