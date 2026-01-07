Зеленський висловився про інструменти впливу на РФ з боку США — деталі

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський наголосив, що паралельно з дипломатичними зусиллями Україна має залишатися сильною та захищеною. За його словами, партнери повинні діяти швидше й сприймати війну в Україні як власний виклик.

Про це глава держави заявив, відповідаючи на запитання журналістів у середу, 7 січня.

Реклама

Читайте також:

Зеленський прокоментував потреби Україні і тиск на РФ

Президент підкреслив, що Україна відкрита до мирної угоди й докладає максимум зусиль для її досягнення. Водночас, у разі якщо домовленостей не буде, міжнародні партнери чітко знають першочергові потреби.

"Передусім я б дуже хотів би, щоб мирна угода була, щоб дипломатія спрацювала. Ми для цього робимо абсолютно все. Паралельно ми повинні бути сильними. Що нам потрібно, якщо мирної угоди немає або поки її немає? Партнери все знають. Вони повинні рухатись швидше. Немов війна не у нас, а у них. Вони це повинні відчувати. Вони все це знають. ППО, наша сильна армія, гроші на виробництво дронів, захист неба — всі прекрасно все це розуміють", — сказав Зеленський.

Окремо президент зупинився на ролі США, наголосивши, що Вашингтон має реальні інструменти для тиску на Росію і вміє ними користуватися, якщо Україна буде для них справжнім пріоритетом. Як приклад Зеленський навів дії американської сторони щодо венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро, а також згадав главу Чечні Рамзана Кадирова.

"Американці зараз, я вважаю, вони продуктивні, у нас є хороші результати, але все це ще не дотиснуто до кінця. Вони повинні тиснути на Росію. У них є інструменти, вони вміють. І коли вони дуже хочуть, вони можуть знайти. Головне — щоб Україна була для них пріоритетом. Знайти інструменти тиснути на Росію. Будь ласка, ось вам приклад з Мадуро. Так? Провели операцію. Провели? Провели. Результат всі бачать, весь світ. Швидко це зробили. Нехай вони зроблять якусь операцію з цим, як його, — з Кадировим. З цим вбивцею. Може, тоді Путін побачить це, і задумається", — висловився Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський відповів, який захист пропонують Україні партнери замість ядерної зброї.

А також президент прокоментував, якими будуть дії іноземних військ у разі повторного нападу РФ після припинення війни.