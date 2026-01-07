Зеленский высказался об инструментах влияния на РФ со стороны США - детали

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский отметил, что параллельно с дипломатическими усилиями Украина должна оставаться сильной и защищенной. По его словам, партнеры должны действовать быстрее и воспринимать войну в Украине как собственный вызов.

Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы журналистов в среду, 7 января.

Президент подчеркнул, что Украина открыта к мирному соглашению и прилагает максимум усилий для его достижения. В то же время, в случае если договоренностей не будет, международные партнеры четко знают первоочередные потребности.

"Прежде всего я бы очень хотел бы, чтобы мирное соглашение было, чтобы дипломатия сработала. Мы для этого делаем абсолютно все. Параллельно мы должны быть сильными. Что нам нужно, если мирного соглашения нет или пока его нет? Партнеры все знают. Они должны двигаться быстрее. Словно война не у нас, а у них. Они это должны чувствовать. Они все это знают. ПВО, наша сильная армия, деньги на производство дронов, защита неба — все прекрасно все это понимают", — сказал Зеленский.

Отдельно президент остановился на роли США, подчеркнув, что Вашингтон имеет реальные инструменты для давления на Россию и умеет ими пользоваться, если Украина будет для них настоящим приоритетом. В качестве примера Зеленский привел действия американской стороны в отношении венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, а также вспомнил главу Чечни Рамзана Кадырова.

"Американцы сейчас, я считаю, они продуктивны, у нас есть хорошие результаты, но все это еще не дожато до конца. Они должны давить на Россию. У них есть инструменты, они умеют. И когда они очень хотят, они могут найти. Главное — чтобы Украина была для них приоритетом. Найти инструменты давить на Россию. Пожалуйста, вот вам пример с Мадуро. Да? Провели операцию. Провели? Провели. Результат все видят, весь мир. Быстро это сделали. Пусть они сделают какую-то операцию с этим, как его, — с Кадыровым. С этим убийцей. Может, тогда Путин увидит это, и задумается", — высказался Зеленский.

