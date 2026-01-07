Зеленский рассказал какие гарантии безопасности обсуждает Украина с партнерами

Зеленский сказал, какую предлагают защиту вместо ядерного оружия
Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 14:45
Срочная новость
Президент Владимир Зеленский назвал подход Украины к вопросу гарантий безопасности на фоне активных международных дискуссий относительно будущего системы коллективной безопасности в Европе. Глава государства подчеркнул, что тема ядерного оружия или так называемого ядерного "зонтика" для Украины не рассматривается. По его словам, в переговорах с международными партнерами акцент сделан на других, практических механизмах защиты страны.
Новость дополняется...
Реклама
Читайте также:
Читайте Новини.LIVE!
Реклама