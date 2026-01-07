Зеленский рассказал какие гарантии безопасности обсуждает Украина с партнерами

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский назвал подход Украины к вопросу гарантий безопасности на фоне активных международных дискуссий относительно будущего системы коллективной безопасности в Европе. Глава государства подчеркнул, что тема ядерного оружия или так называемого ядерного "зонтика" для Украины не рассматривается. По его словам, в переговорах с международными партнерами акцент сделан на других, практических механизмах защиты страны.

Новость дополняется...

Реклама