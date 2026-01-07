Видео
Україна
Видео

Зеленский сказал, какую предлагают защиту вместо ядерного оружия

Зеленский сказал, какую предлагают защиту вместо ядерного оружия

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 14:45
Зеленский рассказал какие гарантии безопасности обсуждает Украина с партнерами
Срочная новость

Президент Владимир Зеленский назвал подход Украины к вопросу гарантий безопасности на фоне активных международных дискуссий относительно будущего системы коллективной безопасности в Европе. Глава государства подчеркнул, что тема ядерного оружия или так называемого ядерного "зонтика" для Украины не рассматривается. По его словам, в переговорах с международными партнерами акцент сделан на других, практических механизмах защиты страны.

Новость дополняется...

Читайте также:
Владимир Зеленский Франция ВСУ ядерное оружие Великобритания гарантии безопасности
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
