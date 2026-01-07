Зеленський розповів які безпекові гарантії обговорює Україна з партнерами

Зеленський сказав, який пропонують захист замість ядерної зброї
Дата публікації: 7 січня 2026 14:45
Термінова новина
Президент Володимир Зеленський назвав підхід України до питання безпекових гарантій на тлі активних міжнародних дискусій щодо майбутнього системи колективної безпеки в Європі. Глава держави наголосив, що тема ядерної зброї або так званої ядерної "парасольки" для України не розглядається. За його словами, у переговорах із міжнародними партнерами акцент зроблено на інших, практичних механізмах захисту країни.
Новина доповнюється...
