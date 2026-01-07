Видео
Україна
Видео

Зеленський зробив заяву щодо дій іноземних військ на агресію РФ

Зеленський зробив заяву щодо дій іноземних військ на агресію РФ

Ua
Дата публикации 7 января 2026 15:25
Розміщення іноземних військ в Україні - Зеленський розповів про план дій
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки не готовий ділитися деталями щодо планів розгортання в Україні багатонаціональних сил стримування та їхнього реагування на повторну агресію РФ. Проте вже є план дій щодо їх реакції при новому нападі Росії.

Про це Зеленський розповів журналістам під час спілкування голосовими повідомленнями у чаті Офісу президента у середу, 7 січня.

"Є чітке розуміння щодо іноземних військ в Україні та їхніх дій у відповідь на новий напад РФ", — сказав він.

Новина доповнюється

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
