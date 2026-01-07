Встреча "Коалиции желающих" 6 января - Зеленский объяснил, почему она была исторической

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Во вторник, 7 января, был осуществлен первый шаг к юридически обязывающим гарантиям безопасности для Украины от 34 стран, которые входят в "Коалицию желающих". Президент Украины Владимир Зеленский назвал это исторической встречей.

Об этом Зеленский рассказал журналистам во время общения голосовыми сообщениями в чате Офиса президента в среду, 7 января.

"Вчера у нас была историческая встреча в рамках "Коалиции желающих". Была первая декларация, первый шаг к юридически обязывающим гарантиям безопасности для Украины от 34 стран. Я думаю, что это важный шаг", — сказал Зеленский.

Президент поблагодарил лидера Франции Эмманюэля Макрона, что он собрал такой сильный состав с таким количеством стран.

"И было такое высокое представительство: и Европа, и Канада, и Америка, и другие страны. Спасибо еще раз за это", — добавил он.

Напомним, ранее Зеленский рассказывал, какие еще вопросы нужно будет решить для гарантий безопасности.

Также президент сообщал, что Украина может получить от партнеров вместо ядерного оружия.