Главная Новости дня Зеленский заявил о важном шаге по гарантиям безопасности

Зеленский заявил о важном шаге по гарантиям безопасности

Дата публикации 7 января 2026 14:45
Встреча "Коалиции желающих" 6 января - Зеленский объяснил, почему она была исторической
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Во вторник, 7 января, был осуществлен первый шаг к юридически обязывающим гарантиям безопасности для Украины от 34 стран, которые входят в "Коалицию желающих". Президент Украины Владимир Зеленский назвал это исторической встречей.

Об этом Зеленский рассказал журналистам во время общения голосовыми сообщениями в чате Офиса президента в среду, 7 января.

Читайте также:

Встреча "Коалиции желающих" 7 января была исторической — почему

"Вчера у нас была историческая встреча в рамках "Коалиции желающих". Была первая декларация, первый шаг к юридически обязывающим гарантиям безопасности для Украины от 34 стран. Я думаю, что это важный шаг", — сказал Зеленский.

Президент поблагодарил лидера Франции Эмманюэля Макрона, что он собрал такой сильный состав с таким количеством стран.

"И было такое высокое представительство: и Европа, и Канада, и Америка, и другие страны. Спасибо еще раз за это", — добавил он.

Напомним, ранее Зеленский рассказывал, какие еще вопросы нужно будет решить для гарантий безопасности.

Также президент сообщал, что Украина может получить от партнеров вместо ядерного оружия.

Владимир Зеленский Офис президента Франция Эммануэль Макрон Коалиция желающих
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
