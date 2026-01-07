Зустріч "Коаліції охочих" 6 січня - Зеленський пояснив, чому вона була історичною

Термінова новина

У вівторок, 7 січня, було здійснено перший крок до юридичних зобов’язуючих гарантій безпеки для України від 34 країн, які входять до "Коаліції охочих". Президент України Володимир Зеленський назвав це історичною зустріччю.

Про це Зеленський розповів журналістам під час спілкування голосовими повідомленнями у чаті Офісу президента у середу, 7 січня.

"Вчора у нас була історична зустріч в рамках "Коаліції охочих". Була перша декларація, перший крок до юридичних зобов’язуючих гарантій безпеки для України від 34 країн. Я думаю, що це важливий крок", – сказав Зеленський.

