Головна Новини дня Зеленський зробив заяву щодо дій іноземних військ на агресію РФ

Зеленський зробив заяву щодо дій іноземних військ на агресію РФ

Дата публікації: 7 січня 2026 15:25
Розміщення іноземних військ в Україні - Зеленський розповів про план дій
Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки не готовий ділитися деталями щодо планів розгортання в Україні багатонаціональних сил стримування та їхнього реагування на повторну агресію РФ. Проте вже є план дій щодо їх реакції при новому нападі Росії.

Про це Зеленський розповів журналістам під час спілкування голосовими повідомленнями у чаті Офісу президента у середу, 7 січня.

"Є чітке розуміння щодо іноземних військ в Україні та їхніх дій у відповідь на новий напад РФ", — сказав він.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
