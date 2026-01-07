Видео
Ответ иностранных войск на агрессию РФ — заявление Зеленского

Ответ иностранных войск на агрессию РФ — заявление Зеленского

Дата публикации 7 января 2026 15:25
Размещение иностранных войск в Украине — Зеленский рассказал о плане действий
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не готов делиться деталями относительно планов развертывания в Украине многонациональных сил сдерживания и их реагирования на повторную агрессию РФ. Однако уже есть план действий по их реакции при новом нападении России.

Об этом Зеленский рассказал журналистам во время общения голосовыми сообщениями в чате Офиса президента в среду, 7 января.

Заявление Зеленского

"Все вопросы проговариваются. Пока я не готов делиться деталями. Но все это уже есть, наработано и есть четкое понимание по этому поводу", — сказал он.

Зеленский заявил, что очень хочет, чтобы сначала все было утверждено юридически парламентами европейских стран и других стран мира, которые входят в "Коалицию желающих".

"Когда будет утверждено, мы будем готовы к открытым ответам", — добавил он.

Напомним, Зеленский также объяснил, почему встреча "Коалиции желающих" 7 января была исторической.

Кроме того, глава государства рассказал, какую защиту предлагают Украине партнеры.

Владимир Зеленский российские войска нападение война в Украине Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
