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Зеленський висловив співчуття Алієву через авіакатастрофу

28 грудня 2024 15:34
Ольга Антоновська - редактор
Авіакатастрофа в Казахстані — Зеленський висловив співчуття Алієву
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
Ольга Антоновська - редактор

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Глава держави висловив співчуття азербайджанському народові через катастрофу рейсу J2-8243 "Азербайджанських авіаліній".

Про це Володимир Зеленський повідомив в Telegram у суботу, 28 грудня.

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Як зазначив президент України, він висловив співчуття азербайджанському лідеру. Зеленський відзначив героїзм пілотів та всього екіпажу літака.

"Ключовим пріоритетом зараз є ретельне розслідування, яке дасть відповіді на всі питання про те, що сталося насправді. Росія має надати чіткі пояснення та припинити поширювати дезінформацію. На фото й відео чітко видно пошкодження фюзеляжу літака, зокрема, пробоїни та вм’ятини, які дуже нагадують удар ракетою ППО", — зазначив президент України.

Зеленський поговорив з президентом Азербайджану про падіння літака
Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський також додав, що Україна підтримує Азербайджан у цій ситуації всіма необхідними засобами та закликає інші країни також надати допомогу. Крім того, політики домовились активізувати двосторонні контакти найближчим часом.

Нагадаємо, відновили маршрут Embraer E190AR авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що розбився в Казахстані. Ймовірно, аварія сталася через збиття літака російською ППО над територією Чечні.

В авіакатастрофі неподалік казахського міста Актау загинув другий пілот Олександр Кальянінов. Він навчався в Українській державній льотній академії.

Володимир Зеленський Азербайджан політики катастрофа співпраця

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