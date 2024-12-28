Авиакатастрофа в Казахстане — Зеленский выразил соболезнования Алиеву

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава государства выразил соболезнования азербайджанскому народу из-за катастрофы рейса J2-8243 "Азербайджанских авиалиний".

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram в субботу, 28 декабря.

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Как отметил Президент Украины, он выразил соболезнования азербайджанскому лидеру. Зеленский заявил о героизме пилотов и всего экипажа самолета.

"Ключевым приоритетом сейчас является тщательное расследование, которое даст ответы на все вопросы о том, что произошло на самом деле. Россия должна предоставить четкие объяснения и прекратить распространять дезинформацию. На фото и видео четко видны повреждения фюзеляжа самолета, в частности пробоины и вмятины, которые очень напоминают удар ракетой ПВО", — отметил Президент Украины.

Объявление Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Зеленский также добавил, что Украина поддерживает Азербайджан в этой ситуации всеми необходимыми средствами и призывает другие страны также оказать помощь. Кроме того, политики договорились активизировать двусторонние контакты в ближайшее время.

Напомним, восстановили маршрут Embraer E190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбившегося в Казахстане. Вероятно, авария произошла из-за сбития самолета российской ПВО над территорией Чечни.

В авиакатастрофе неподалеку казахского города Актау погиб второй пилот Александр Кальянинов. Он учился в Украинской государственной летной академии.