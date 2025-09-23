Президент України Володимир Зеленський під час засідання Генасамблеї ООН 23 вересня 2025 року. Фото: Reuters

У вівторок ввечері, 23 вересня, Президент України Володимир Зеленський вирушив на зустріч із лідером США Дональдом Трампом. Як відомо, в українського лідера заплановано майже два десятки зустрічей.

Про це з місця події інформує журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Зеленський прямує на зустріч із Трампом — що відомо

Сьогодні ввечері, 23 вересня, Президент України Володимир Зеленський вирушив на зустріч з американським лідером Дональдом Трампом.

Раніше керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак інформував, що Зеленського чекає важлива зустріч з Дональдом Трампом. Крім цього, попереду особливий дипломатичний тиждень — щонайменше десятки зустрічей різного рівня як у президента, так і у команди.

А у середу, 24 вересня, за повідомленням Андрія Єрмака, відбудеться виступ України на Генеральній асамблеї ООН та саміт Кримської платформи на глобальному майданчику у Нью-Йорку.

Раніше ми інформували, що Володимир Зеленський вже встиг провести дві офіційні розмови у Нью-Йорку — лідер поговорив з Кіром Стармером та зустрівся з президентом Казахстану.

Також ми повідомляли, що 23 вересня Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником лідера США Кітом Келлогом.