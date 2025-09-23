Видео
Трамп высказался об окончании войны в Украине
Главная Новости дня Зеленский отправился на встречу с Трампом — видео

Зеленский отправился на встречу с Трампом — видео

Дата публикации 23 сентября 2025 19:55
Зеленский направляется на встречу с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Генассамблеи ООН 23 сентября 2025 года. Фото: Reuters

Во вторник вечером, 23 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский отправился на встречу с лидером США Дональдом Трампом. Как известно, у украинского лидера запланировано почти два десятка встреч.

Об этом с места события информирует журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Зеленский направляется на встречу с Трампом — что известно

Сегодня вечером, 23 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский отправился на встречу с американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак информировал, что Зеленского ждет важная встреча с Дональдом Трампом. Кроме этого, впереди особая дипломатическая неделя — по меньшей мере десятки встреч разного уровня как у президента, так и у команды.

А в среду, 24 сентября, по сообщению Андрея Ермака, состоится выступление Украины на Генеральной ассамблее ООН и саммит Крымской платформы на глобальной площадке в Нью-Йорке.

Ранее мы информировали, что Владимир Зеленский уже успел провести два официальных разговора в Нью-Йорке — лидер поговорил с Киром Стармером и встретился с президентом Казахстана.

Также мы сообщали, что 23 сентября Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем лидера США Китом Келлогом.

Владимир Зеленский США переговоры Дональд Трамп встреча
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
