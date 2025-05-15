Вже підтверджено, що у Туреччині Зеленський точно зустрінеться з президентом Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський вилітає у Туреччину. Там завтра він зустрінеться з президентом країни Реджепом Ердоганом, а також можливий візит до Стамбулу Держсекретаря Трампа Марко Рубіо.

Про це в етері Вечір.LIVE проінформувала наша кореспондентка Галина Остаповець.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про візит Зеленського до Туреччини

Наша кореспондентка поінформувала, що зустріч президента Зеленського з президентом Ердоганом уже підтверджена.

Щодо інших переговорних заходів, то за словами Галини Остаповець, швидше за все, що зустрічі в Стамбулі будуть все ж таки в п'ятницю, а не у четвер.

"Цей тиждень неймовірно шалений і я навіть не можу пригадати такої динамічності шаленості ситуації зміни цих новинних меседжів за останні три роки", — зазначила кореспондентка.

Тим часом стало відомо, що диктатор РФ Путін узгодив склад делегації для переговорів у Туреччині. Делегацію російських окупантів очолить сумнозвісний міністр культури Володимир Мединський.

А у сьогоднішньому зверненні президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова до будь-яких форматів перемовин та не боїться зустрічей.