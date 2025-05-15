Уже подтверждено, что в Турции Зеленский точно встретится с президентом Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский вылетает в Турцию. Там завтра он встретится с президентом страны Реджепом Эрдоганом, а также возможен визит в Стамбул Госсекретаря Трампа Марко Рубио.

Об этом в эфире Вечір.LIVE проинформировала наша корреспондентка Галина Остаповец.

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Наша корреспондентка сообщила, что встреча президента Зеленского с президентом Эрдоганом уже подтверждена.

Что касается других переговорных мероприятий, то по словам Галины Остаповец, скорее всего, что встречи в Стамбуле будут все же в пятницу, а не в четверг.

"Эта неделя невероятно сумасшедшая и я даже не могу вспомнить такой динамичности сумасшедшей ситуации изменения этих новостных месседжей за последние три года", — отметила корреспондентка.

Между тем стало известно, что диктатор РФ Путин согласовал состав делегации для переговоров в Турции. Делегацию российских оккупантов возглавит печально известный министр культуры Владимир Мединский.

А в сегодняшнем обращении президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина готова к любым форматам переговоров и не боится встреч.